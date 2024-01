La periodista Juliana Oxenford fue contundente al revelar que no perdonaría a Magaly Medina por llamarla “talibana” y que su primera hija haya descubierto ese calificativo en internet.

De ese modo, Oxenford relató durante una entrevista con el diario Trome que su hija, María, se enteró del calificativo que Medina le había dicho mediante las redes sociales.

Por ello, la exfigura de ATV, se mostró indignada y sostuvo que la acción de Magaly afectó a su familia, ya que les habría generado situaciones incómodas a partir de un conflicto mediático.

“Y lo que yo no voy a perdonar a esa señora, es que mi hija un día le pido que me traiga el iPad porque tenía que preparar una entrevista y ella sabe mi clave y justo estaba en Google...”, indicó la presentadora de noticias.

Tras ello agregó: “[María, mi hija, vio las noticias que decían]: “Magaly Medina, Juliana Oxenford, Talibana” y me pregunta: ‘Mami, ¿qué es una talibana?’, le dije: ‘María, no importa qué sea, mamá no es una talibana’”.

Posteriormente, Juliana aseveró que no le perdonaría a Magaly haberla llamada “talibana”, debido a la situación incómoda que le habría generado a su hija mayor.

“Eso no se lo voy a permitir. Sí (eso ha sido lo más doloroso), porque ya es meterse con tu familia. O sea, ya es generarle una situación incómoda y de pronto también triste a María. No hay derecho”, comentó.

Cabe precisar que la connotación del insulto “talibana” se presume está relacionado con lo “terrorista” o “subversivo”, ya que era una de las principales críticas que Medina le dio a Juliana.





¿Por qué Magaly Medina insultó a Juliana Oxenford?





Magaly Medina fue crítica de Juliana Oxenford cuando ellas compartían la señal de ATV con sus respectivos programas. La conductora de espectáculos utilizaba su espacio televisiv para cuestionar la supuesta postura política de Juliana.

A quien llamaba “caviar”, “comunista” o “talibana” debido al supuesto apoyo mediático al exdictador Pedro Castillo durante la campaña presidencial del 2021, en donde contendía con la hija, del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado por delitos de lesa humanidad.