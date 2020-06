Juliana Oxenford se tomó unos minutos de su programa del viernes para ofrecer disculpas por su comportamiento en una entrevista a Maritza Villa, gerente general de administración del Municipio del Callao.

“Algunos me felicitaron por la entrevista y otros dicen que me excedí. Es cuestión de gustos, de colores... No traté de ser malcriada. Si a alguien no le gustó realmente lo lamento”, indicó Juliana Oxenford en su programa.

La conductora de televisión reconoció que usó la ironía para entrevistar a la vocera de la municipalidad, pero que no buscaba ser “malcriada" con su entrevistada. “Por ahí me puse un poco irónica, sarcástica...Ustedes me conoce”, señaló.

¿Qué sucedió?

Maritza Villa, gerente general de administración del Municipio del Callao, fue entrevistada por Juliana Oxenford para aclarar algunas irregularidades en las donaciones de canastas a los más afectados por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

La representante municipal indicó que el reportaje faltaba a la verdad y le gustaría que el fiscal muestre las actas de incautación de las canastas. “Nosotros, para salvaguardar la calidad de los productos que hemos adquirido, hemos realizado varias pruebas a todos los productos de las canastas”, agregó.

Al ver que la funcionaria no daba crédito a la investigación de la fiscalía, Oxenford optó por -según sus propias palabras- el sarcasmo. Además insistió a su entrevistada en reiteradas ocasiones que la llame correctamente por su nombre.

