Magaly Medina hizo un sorpresivo anuncio durante su último programa. Según la conductora de espectáculos, Juliana Oxenford y su esposo Milovan Radovic se habrían separado tras seis años de matrimonio.

Estos rumores, en un inicio, llegaron al ‘Chismefono’, motivo por el que las cámaras de Magaly TV, la firme se acercaron al departamento que ambos compartían y grande fue su sorpresa cuando se percataron que el publicista estaba retirando sus pertenencias en un camión de mudanza .

Al respecto, la periodista independiente no desmintió ni confirmó el término de su relación. En su lugar, recalcó que no dará detalles de su vida personal .

PUEDES VER: Magaly Medina revela que sintió vergüenza por el vocabulario de Guerrero durante su presentación en Alianza

“Ay, ¡por Dios! No sé qué están hablando, especulando, son cosas de mi casa, de si hay mudanza o no, no voy a hablar de esas cosas”, sostuvo ante los reporteros de Magaly Medina.

Una posición similar tomó Milovan Radovic, quien aseguró no ser una persona pública para brindar dicha información. Como se recuerda, ambos se casaron en el 2018 y tienen dos pequeños hijos .

Juliana Oxenford conoció al publicista en 2011, pero su romance comenzó mucho después durante un viaje a España. Su primera separación ocurrió cuando el diseñador no estaba seguro si quería ser padre; no obstante, tras un encuentro inesperado, se dieron cuenta que querían seguir juntos, así que retomaron el vínculo y tuvieron a su primera bebé llamada María.