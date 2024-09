La periodista Juliana Oxenford rompió su silencio luego de anunciar la separación de su esposo Milovan Radovic, con quien llevaba más de ocho años de relación y tienen 2 hijos. Según dijo, todavía cree en el amor, pero admite que ha sufrido mucho en anteriores rupturas y que prefiere guardar un duelo correspondiente.

En entrevista con el programa de YouTube “Nadie se salva”, Juliana Oxenford sorprendió a todos al declarar que, si cree en el duelo tras terminar una relación y admite que, por el momento, cree que se quedará sola.

“Hago mis duelos, no estoy de acuerdo con que uno termina una relación al toque busque otra… Yo no me veo en una relación, yo creo que me voy a quedar sola”, declaró al citado medio digital.

“Sabe que lo mejor para mis hijos es que estén conmigo y así ha sido siempre, la idea no es cambiar la estructura”, añadió.

¿Qué sucedió luego que se filtrara la noticia de su separación?

La exconductora de ATV explicó que luego de darse a conocer su separación a través de un reportaje en “Magaly TV, la firme”, tuvo que hablar con su hija para explicarle cómo sucedieron las cosas.

“No había nada que comunicar, no hubo un ampay, no es que lo vieron con una persona o a mí con alguien. Yo no lo tenía que decir, en qué cambia el país… Me preocupaba que mi hija, yo hablé con ella y le dije: ‘ayer ha salido esto en un programa y no hay nada de qué avergonzarse’”, reveló.

