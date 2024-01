Juliana Oxenford confesó que no tiene una relación cercana con su padre Marcelo Oxenford. La periodista aseguró, durante una entrevista con ‘Café con la Chevez’ de Trome, que el actor no está interesado en ella o su familia.

“(La relación con tu papá sigue distante...) Sigue, sí. No hay ni un tipo de acercamiento. (¿Se acerca a sus nietos?) No hay una prohibición, pero tampoco lo hace. No lo hace”, dijo al mencionado medio.

“María sí lo conoce, pero no lo ve. Lo ha visto en cumpleaños y yo le he dicho que es su abuelo. Pero no le da mucha bola porque no hay Navidad que llame. A Mateo se lo cruzó una vez, pero no le interesa, como no le intereso yo. Aprendí a vivir con eso”, agregó.

Es en ese sentido, Juliana recalcó que a pesar de la situación en la que se encuentra, no lo juzga por no mostrar interés en saber sobre su vida.

“Hay gente que dice que lo odio, no lo odio. Me dio la vida. Soy parte de él, aunque no sea parte de su vida, soy parte de su genética […] Lo natural sería que todos los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos. Es lo que me tocó. Tengo hermanas que me aman. Me quiere mucha gente, tengo el amor de mi familia y lo más grande que tengo que son mis hijos”, señaló.