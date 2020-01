Hace mucho que la televisión peruana no presenciaba una lucha pública entre periodistas que alguna vez pertenecieron a una misma casa televisiva. Juliana Oxenford y Milagros Leiva revivieron esta clase de incidentes esta semana, luego que la primera acusara a Leiva de “jugar sucio” en entrevista con Magaly Medina.

Presentada como el nuevo ‘fichaje’ de ATV, Juliana Oxenford fue invitada al programa de la popular “Urraca” para hacer un recuento de su paso por la televisión. Consultada por si sería el reemplazo de Milagros Leiva, quien hasta hace poco también pertenecía al canal, la periodista recordó cuando ambas trabajaron en RPP y Leiva le “sacaba los entrevistados".

“Estaría en todo el derecho de ser su serrucho porque cuando yo estaba en RPP, yo tenía mi programa de entrevistas, ella llega una hora antes... me sacaba los entrevistados ¿o sea?... Esas formas para mí son terribles. A mí, ella no me cae bien porque no me gusta la gente que juega sucio. Yo creo que tú compites y compites bien porque eso de andar sacando por aquí, hablando mal, tratando...”, aseguró Oxenford.

Juliana Oxenford habló sobre Milagros Leiva (Magaly Tv. La firme)

Luego de estas declaraciones, la respuesta no se hizo esperar. El revuelo que generó la declaración de Juliana Oxenford llegó a los oídos de Milagros Leiva, quien hasta entonces no se había pronunciado por ningún medio.

Fue en entrevista con Alan Diez y Fiorella Rodríguez en radio Capital que la periodista ─quien acaba de estrenar programa en Willax TV─ respondió a lo dicho por Oxenford. “La radio, la televisión y la prensa escrita son medios muy competitivos. Yo no tengo la culpa que algunos personajes políticos, deportistas o el mundo del entretenimiento prefieran venir a mi programa. Que vayan o no a tu programa no significa que tú juegas sucio. Me ha sorprendido lo que ha dicho Juliana (…) Yo vengo a una chamba a trabajar, si en el camino hago amigos, maravilloso. No soy serrucho de nadie” afirmó.

Sin embargo, lo peor vendría después; cuando Milagros Leiva restó importancia a la experiencia de su colega, diciendo que no la consideraba “un referente periodístico”. “No recuerdo una entrevista memorable de Juliana. No la sigo... Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodísticos. No recuerdo los titulares de Juliana”, dijo.

Cuando se creía que la dispuesta entre las mujeres de prensa terminaría, Juliana Oxenford decidió escribir un tweet respondiendo a una de las noticias que recogía el testimonio de Milagros Leiva.

Con tono irónico, Oxenford dijo: “Yo no soy mezquina y reconozco que recuerdo alguno de sus titulares. Por ejemplo: ‘periodista paga $30 mil dólares a prófugo de la justicia’”; en clara alusión al pago que Leiva realizó a Yulliano Arista, conocido como el “Curaca Blanco”, para obtener una entrevista exclusiva con quien era su protegido, el prófugo Martín Belaunde Lossio.

Pues yo no soy mezquina y reconozco que recuerdo alguno de sus titulares. Por ejemplo: “periodista paga $30 mil dólares a prófugo de la justicia”. https://t.co/4psDaT46Ie — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 17, 2020

Al cierre de esta nota, Milagros Leiva no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema.