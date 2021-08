Esta tarde, Julinho y Brenda Carvalho se presentaron en “En boca de todos” para celebrar sus once años juntos. Ambos dieron consejos para las parejas y el exfutbolista le dio una sorpresa a la animadora infantil.

Julinho le encargó el anillo de compromiso a su amigo Abel Lobatón y este se lo dio a Tula Rodríguez, ella se emocionó por el momento que venía.

“Es con rodillada incluida y todo”, comentó la conductora del programa de América. “Brenda se merece todo”, inició el exfutbolista con el anillo ya en su mano e hincando la pierna izquierda.

“Brenda, mi amor para de sufrir, eres el amor de mi vida, la que escogí para toda mi vida. Me encanta despertar y dormir a tu lado, me encanta lo que eres, cómo eres, esta loquita que baila todo el día y no me deja dormir e igual me hace muy feliz”, señaló mirando a los ojos a su pareja.

“Esta pandemia sirvió mucho para saber de nosotros y la pasamos bien juntos, nos abrazamos, nos reímos, jugamos. Este anillo simboliza lo que somos nosotros, una sola persona. Un hombre y una mujer se unen en uno. Te amo mi princesa, vas a ser siempre mi princesa”, sentenció.

Ante las tiernas palabras de Julinho, Brenda se dejó ganar por la emoción y lloró. Mientras que los conductores celebraban el momento con el lema “Que viva el amor”.

Sobre las palabras del ex futbolista, Carvalho afirmó sentirse emocionada por el romántico momento. “Él tiene las palabras exactas en el momento correcto. En pandemia, muchos se separaron pero nosotros no, nos hemos divertido, nos hemos peleado pero supimos sobrellevar... No es esto (el anillo) es lo que tú sientes, cada palabra y gesto”, concluyó la bailarina.

