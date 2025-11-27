El productor peruano Julio Zevallos celebra sus 45 años de vida artística y lo hace presentando su libro autobiográfico “¿Me dejo entender?”. En esta publicación, el reconocido creativo comparte episodios de su historia dentro y fuera de los escenarios, así como anécdotas vividas detrás de los telones que han marcado su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Zevallos explica que el libro, de 160 páginas, recopila desde su infancia hasta la actualidad, mostrando un recorrido personal y profesional lleno de aprendizaje. El productor agradeció el cariño recibido por parte de los artistas con los que ha trabajado a lo largo de los años y destacó que el título del libro nace de una frase que utiliza al orientar a los talentos con los que colabora.

“¿Me dejo entender?” refleja además la personalidad frontal y directa de Julio Zevallos, quien siempre se ha caracterizado por su energía arrolladora. A lo largo de estas cuatro décadas y media, asegura haber mantenido la transparencia y el respeto como pilares fundamentales en su labor dentro del espectáculo peruano.

Julio Zevallos celebra sus 45 años de vida con el lanzamiento de un libro biográfico. (Foto: Instagram)

El productor también recordó los momentos complejos, desafíos y logros que forman parte de su historia. “Muchas personas me dieron la mano y me enseñaron. Todo está plasmado en este libro, es la historia de mi vida y mi trayectoria”, señaló, destacando que esta obra busca rendir homenaje a quienes lo acompañaron en distintas etapas de su carrera.

Julio Zevallos inició su camino artístico a finales de los años 70, destacando primero como bailarín y convirtiéndose rápidamente en uno de los coreógrafos más solicitados de la época. Más adelante, trabajó junto a Guillermo Guille y se convirtió en pieza clave en la creación del recordado programa “Risas y Salsa”. Actualmente, forma parte del equipo creativo del popular espacio “El Reventonazo de la Chola”.

Para conmemorar su 45 aniversario artístico, Julio Zevallos celebrará una gala especial este jueves 27 de noviembre en Bianca de Barranco. El evento contará con la participación de destacadas figuras como Ernesto Pimentel, Manolo Rojas, Bartola, Chechito, Carlos Vílchez, Pamela Franco, Fernando Armas, Mónica Cabrejos, Álvaro Rod, Pintura Roja, Marco Romero, la orquesta Zaperoko y otras estrellas invitadas.