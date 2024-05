El autodenominado comediante Junior Flores “Topito” le pidió perdón a su expareja, la actriz cómica Dayanita Sifuentes tras haber anunciado su separación por supuestas infidelidades.

De ese modo, el actual integrante de “JB en ATV” le agradeció su apoyo profesional y le expresó un mensaje de aprecio, el mismo que provocó las lágrimas de Dayanita.

“Por eso es que yo estoy dando un paso al costado, yo le deseo toda la suerte del mundo. Voy hacer mis cosas por mi lado, mi trabajo y lo único que yo puedo decirle en vivo a Dayana es ‘muchas gracias por todo’”, dijo Topito.

A su vez, el excómico ambulante aseguró que tiene sentimiento de cariño por Dayanita, con quien no oficializó a pesar su relación por temor a las opiniones transfóbicas.

“Se acabó este ciclo, que te vaya bien de todo corazón y ya sabes, yo te quiero mucho, eres una persona que aprecio y tú sabes por qué”, agregó.

Ante las palabras de Topito, la comediante no pudo contener las lágrimas y lloró en televisión durante la entrevista con Magaly Medina, en donde estaba enlazada. “Yo no estoy llorando, madrina yo no tengo por qué llorar, ahora ya sé mi lugar”, comentó.

Por otro lado, Flores compartió sus intenciones de querer una amistad con Dayanita, a quien le fue infiel en distintas ocasiones, según la artista.

“Si algún día tú me perdonas, bacán, pero creo que ya no está como para yo insistirle para regresar. Tengo una esperanza de llevar una amistad, así ella no quiera trabajar conmigo”, finalizó.