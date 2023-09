El actor y conductor de radio Junior Silva, quien participará en la nueva temporada del programa de concursos “¿Cuál es el verdadero?”, aseguró que está soltero y enfocado en su trabajo, pero que eventualmente le gustaría formar una familia tradicional.

“En este momento no he considerado tener hijos, aunque eventualmente me gustaría formar una familia, pero una tradicional y funcional, no me agrada la idea de una familia disfuncional”, comentó Silva.

Por otro lado, el exintegrante de Al fondo hay sitio comentó que por el momento está enfocado en su trabajo y en el cuidado de su perrito, “es mi prioridad número uno”, indicó.

¿Cuáles son los proyectos de Junior Silva?

Silva también habló sobre su experiencia como actor y conductor de radio. “Como actor, tengo habilidades para mentir e improvisar, sé cómo detectar una mentira y cuándo guardar silencio para obtener pistas”, dijo.

El actor también dijo que le encantaría regresar a la televisión. “Estoy a la espera de una propuesta para el próximo año”, señaló. Asimismo, reveló que se encuentra grabando una películas y varios proyectos de internet que pronto verán la luz.

Junior Silva en “¿Cuál es el verdadero?”

¿Cuál es el verdadero? se estrena este sábado a las 9 de la noche por América Televisión y tendrá no solo la participación de Silva, también estará la actriz Katia Palma y la conductora de televisión María Pía Copello.

En ese sentido, el intérprete también aseguró que a sus 36 años ha dejado de mentir, ya que no tiene la necesidad de hacerlo. “Simplemente soy como soy y si alguien me quiere así, está bien”, sentenció.