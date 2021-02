Karen Dejo denunció que fue asaltada a mano armada, en plena luz del día, a pocas cuadras de su casa, ubicada en el distrito de San Miguel. En comunicación telefónica con el programa “América Espectáculos”, la exchica reality narró los momentos de terror que vivió.

“Nunca en mi vida había sentido una sensación tan horrible que te pongan una pistola en la cara. Estaba con el celular en las manos, mi billetera, de repente vino un tipo me cogió del brazo y me empezó a samaquear, saco la pistola, me comenzó a gritar de una forma horrible”, comentó Dejo.

Dejo señaló que entró en pánico cuando el delincuente le apuntó con el arma, y solo pensó en su hija y su madre.

“En ese momento yo solo le decía: ‘No’. Comencé a pensar en mi madre, en mi hijita, comencé a pensar o me tranquilizaba y le daba mis cosas o me rehusaba, pero cuando vi la pistola, me dio una sensación de pánico horrible, que solo sentía que el tipo me samaqueaba”, acotó.

Finalmente, Karen comentó que fue asaltada por un hombre que se movilizaba en una moto lineal y que, al parecer, pertenecía a una conocida empresa de delivery.

“Los peor de todo, es que me han robado en moto lineal y era una persona que hace delivery. Yo tampoco podía describir a la persona que me ha robado porque tenía la mascarilla. No pude reaccionar me quedé fría”, agregó.

Karen Dejo sufre robo a mano armada

