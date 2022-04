Karen Dejo reapareció en televisión para hablar del informe en “Magaly TV, la firme” donde se presentaron imágenes de la exchica reality junto a Christian Buller y César Rey de Castro. La ‘excombatiente’ no toleró los calificativos que usó Medina en su programa y le respondió fuertemente.

La exchica reality fue invitada al programa “América Hoy” para dar su descargo. Durante su intervención aclaró que no mantiene ninguna relación sentimental y que no tolera que Magaly Medina la haya denigrado con sus declaraciones y burlas.

“Yo soy una mujer soltera, no le estoy haciendo daño absolutamente a nadie. Vivo con una libertad y tranquilidad que eso es así. ¿Por qué la señora Magaly tiene que cuestionar mi dignidad? ¿Por qué la señora Magaly tiene que hablar denigrando mi dignidad como mujer? El hecho que ella sea una comentarista de espectáculos, líder de opinión, no le da derecho de defender su punto de vista así”, dijo Karen Dejo.

“No es que pueda hacer lo que quiera, yo tomo las decisiones en mi vida sin perjudicar a nadie. Se me está catalogando de una manera aberrante, me están diciendo que soy una vedette... El hecho de ser vedette no tiene nada de malo, pero la forma en como lo dice si. Me ha dicho bataclana”, añadió la popular ‘Sabrosura’.

Karen Dejo le responde a Magaly Medina https://www.americatv.com.pe/

Asimismo, al ser consultada por Janet Barboza sobre lo que más le molestó de las declaraciones de Magaly Medina, Karen Dejo aseguró que se sintió ofendida por sus críticas. Asimismo, no descartó tomar medidas legales. “Voy a hablar con mi abogado”, dijo.

“Lo que más me ha molestado es que utilice su programa para abusar de su facilidad de llegar al público para vender una nota, para denigrarme como mujer. Estamos en una sociedad donde estamos luchando por la igualdad de género, porque la mujer sea respetada, no que sea denigrada y ofendida por otra mujer”, sentenció la modelo.