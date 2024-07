¿El escándalo le costó caro? La cantante y empresaria Pamela Franco fue retirada de “Consume Perú”, programa que conducía junto con Alejandra Baigorria, Carloncho y otras figuras televisivas.

Tras la polémica fiesta de cumpleaños que tuvo, en donde tuvo la supuesta visita de Christian Cueva y posterior balacera de sus invitados, Mariana Ramírez del Villar, cabeza de Pro TV, decidió reemplazar su participación.

De ese modo, la chica “reality” Karen Dejo ocuparía el lugar de Pamela Franco en la conducción de “Consume Perú”, así lo confirmó durante una entrevista en “Más Espectáculos”, de América TV.

“Me llamaron del programa y estoy muy contenta de que me hayan dado esta oportunidad, de verdad que la esperaba y la ansiaba mucho. Estoy retomando la responsabilidad de llevar la conducción de un programa desde el 2010″, dijo emocionada.

Antes de que se confirme la noticia, el conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, deslizó la información. Esto luego de que, Pamela haya sido vinculada nuevamente con el futbolista.

Por otro lado, Alejandra Baigorria confirmó la salida de Franco, aunque no reveló quien la reemplazaría. “No, no sigue en el programa. Más allá no sé, ha habido una nueva conductora, ayer hemos grabado, ya van a ver el sábado quién es”, señaló. “Consume Perú” se transmite por América TV los sábados a la 1 p.m.