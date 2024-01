La modelo Karen Dejo reapareció en la nueva temporada de “Esto es guerra” y respondió a las personas que la critican por seguir siendo parte del reality a pesar de su edad. Además, resaltó que existe mucha envidia y que hay muchas personas que desearían estar en su lugar.

En una reciente entrevista con el diario Trome, Karen Dejo aseguró que se siente feliz de ser parte de “Esto es guerra”, ya que es una vitrina muy importante para mostrarse en diferentes facetas.

“El programa siempre está renovándose, siempre se le está dando algo diferente al público y se ve en los resultados. En cuanto a las críticas, pues no me importa, yo sigo trabajando, aunque hablen, no estoy pendiente de lo que diga alguna gente. Este es mi trabajo y seguro que muchos quieren mi puesto”, señaló la modelo.

“Debe ser, hay personas que no les agrada, pero yo estoy feliz, es una vitrina espectacular donde uno se desarrolla, se muestra como artista en distintas facetas, y eso, a mí me encanta… En la vida hay problemas de todo ámbito y tienes que competir contra ti misma para solucionarlo y saltar esas adversidades”, agregó.

Asimismo, Karen Dejo aseguró que se encuentra soltera y que, en el país, no la verán con ninguna pareja.

“Soltera. Al menos aquí en el Perú no me van a ver con nadie (se ríe) … Estoy feliz, tranquila, disfrutando siempre con mi familia, con mi hija, las personas que me aprecian”, aclaró.

