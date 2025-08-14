Karen Schwarz es un rostro conocido en la televisión peruana, y es que su trabajo en “Yo soy” es recordado hasta la fecha por muchos seguidores del programa. En una reciente entrevista, la actual conductora de radio se sinceró sobre el regreso del programa de imitación y celebró su nueva temporada.
En entrevista con la revista Inéditos, Karen Schwarz aseguró que “Yo soy” es un programa que ama y que se siente muy feliz por su regreso a la televisión con rostros nuevos.
LEE: “Yo Soy”: Imitadora de Karol G se robó la atención del jurado con peculiar casting
“Yo amo a ‘Yo soy’, es un programa maravilloso que, de todos los formatos que he hecho en televisión, es al que siempre regresaría. Sin embargo, considero que estoy en otra etapa de mi vida, en la que los tiempos son importantes y la prioridad son mis hijas, quienes me necesitan más que nunca. Me gusta que el programa tenga otro giro, creo que es importante refrescar las caras”, señaló al citado medio.
Al ser consultada por si se animaría a volver al programa, Karen Schwarz no descartó totalmente dicha posibilidad; sin embargo, precisó que tendrían que coincidir sus horarios para hacerlo posible.
“Yo nunca digo que no, pero considero que el canal tiene sus prioridades y horarios, así como yo tengo mis horarios y mis prioridades. Yo creo que cuando todo se alinea se puede ir de la mano. Aplaudo el hecho de que “Yo Soy” tenga nuevas caras, me gusta que hay una nueva generación que sigue a Diana Sánchez, Jely Reátegui y Franco Cabrera, eso es bueno”, dijo a la revista Inéditos.
MÁS INFORMACIÓN: Ronald Hidalgo rinde homenaje a Juan Gabriel con mariachi, orquesta y coros en una noche irrepetible
Por otro lado, también se animó a darle un consejo a Diana Sánchez, quien hoy en día cumple el rol de presentadora, tal y cómo lo hizo Schwarz hace varios años. “¿Un consejo? Que siga siendo ella, no hay que comparar”.
Como se sabe, Karen Schwarz actualmente divide su tiempo entre su programa radial “Corazón Valiente”, de (2 p.m. a 3 p.m. en Radio Corazón), el programa “Tu cumple vale”, su marca Valente y su vida en el hogar con Ezio Oliva y sus dos hijas.
TE PUEDE INTERESAR
- Tilsa Lozano tuvo que ser operada de emergencia: “Me tuve que sacar las prótesis”
- Milett Figueroa se confiesa en “Esta noche” y cuenta detalles de su romance con Marcelo Tinelli
- Ximena Palomino se unió a “Al fondo hay sitio”: ¿Qué personaje interpreta la actriz?
- Nelly Rossinelli llegó a “Yo soy” para pasar un peculiar casting: ¿A que cantante imitó?
- Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, se arrepiente y pide el perdón de su madre por golpearla
Contenido sugerido
Contenido GEC