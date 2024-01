La presentadora de televisión Karen Schwarz celebró a lo grande sus 40 años con una fiesta en la que no solo estuvo Ezio Oliva y sus hijas, sino sus amigos más cercanos, que incluye diferentes personajes de la farándula local. Los detalles los compartió a través de fotografías y videos en sus redes sociales.

Brunella Horna, Adolfo Aguilar, Katia Palma, Maricarmen Marín, Cathy Sáenz, Magdyel Ugaz, son solo algunos nombres de los invitados que se dieron cita a la celebración por los 40 años de la expresentadora de “Yo Soy Perú”.

“No pensaba hacer absolutamente nada ya que siempre la organización es una locura. Recién faltando 5 días para mi cumple me dije a mi misma: Karen no estás cumpliendo ni 39 ni 41, sino 40, es el inicio de una linda etapa en mi vida, con retos y objetivos muy grandes, una familia a la que amo y con salud, amigos que la vida me regaló, mi mami y mi papi vivos, etc, entonces como no celebrarlo”, escribió Schwarz en sus redes sociales.

“Así que Ezio y yo corrimos con todo, con decirles que faltando 1 hora para que empiece todo no había torta. Yo solo quería no desperdiciar ni 1 min de esta celebración ocupándome de situaciones que en realidad no eran importantes. Así que pedí mi torta por un app y listo. Que les quiero decir con todo esto, que celebren con lo que tengan y con los que quieren celebrarte ese es el MEJOR REGALO que te puedes hacer. Mañana es tarde”, añadió en su emotiva publicación.

Como se recuerda, el pasado 13 de mayo del 2023, Karen Schwarz y Ezio Oliva decidieron celebrar su matrimonio religioso, el cual llegó 7 años después de la boda civil que tuvieron. Tras la ceremonia, disfrutaron de una gran fiesta a la que asistieron sus familiares y amigos.