Tras alejarse de la televisión, Karen Schwarz se ha visto enfocada en sus redes sociales y su vida familiar al lado de Ezio Oliva y sus hijas. Ahora, la expresentadora de “Yo Soy Perú” recurrió a sus redes sociales para dedicar un romántico mensaje a su esposo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de televisión compartió algunas fotografías de su reciente viaje a Madrid, España, al lado de su esposo. Junto a las postales, Karen Schwarz escribió un romántico mensaje.

“Contigo me rio, reniego, grito de emoción, me molesto, agradezco, sano, disfruto, me vacilo y AMO CON LOCURA. Todo en uno”, escribió la también exazafata del desaparecido programa “El último pasajero”.

Por si fuera poco, en su mensaje también aprovechó para describirse a ella y su esposo. “Para los que no nos conocen: Ezio es más racional, súper divertido, social, justo, amoroso y resiliente como no se pueden imaginar”, escribió.

“Karen: Es más emocional, divertida cuando se lo propone sobre todo en fiestas, hogareña, engreidora, justa, no es romántica, pero ama con intensidad y es empírica... Juntos en Madrid”, agregó.

Como se recuerda, en enero pasado Karen Schwarz celebró su cumpleaños número 39 con viaje a Nueva York. Mediante sus redes sociales detalló cómo vivió su onomástico con una gran fiesta en Norteamérica.