Karen Schwarz reveló que Ezio Oliva sufrió depresión por difusión de video íntimo

Karen Schwarz recordó los duros momentos que debió afrontar junto a Ezio Oliva cuando el cantante fue víctima de la filtración de un video íntimo.

En diálogo con Mónica Cabrejos en el programa "Al diván" de Radio Capital, la conductora de TV reveló que el ex integrante de Ádammo sufrió de depresión por lo ocurrido y que le llegó a pedir que tomen distancia para no afectarla.

"Yo no lo podía dejar solo, porque él se cayó al subsuelo. Él me dijo que me vaya, que el cargaba con todo", recordó la ex Miss Perú. "Hubo gente que me dijo: '¿Qué haces con él? Te va a destruir lo que has construido, las marcas (con las que trabajas)'. Pero yo le decía: 'A mí trabajo no me va a faltar, yo me las busco, pero a ti no te dejo' (...) Yo estaba segurísima que Ezio era el hombre de mi vida, y eso hizo que la relación sea más fuerte el día del hoy", añadió.

APOYO FAMILIAR

Karen Schwarz explicó también que, cuando se produjo la filtración del video íntimo, ella no tenía una relación formal con el cantante, por lo que sus padres no lo conocían personalmente.

"Mi familia no lo conocía. Nosotros no tenemos una fecha de inicio de relación. Empezamos y de pronto nos dimos cuenta que estábamos enganchados los dos. Mi mamá conoce a Ezio a través del tema del video, esa fue la carta de presentación para Ezio. Por eso nuestra relación con la familia es muy fuerte. Cuando pasa este tema tuvimos que dormir por tres meses en la sala de la casa de mi mamá", explicó la conductora.

"En esa época yo tenía que ir a 'Espectáculos' y estaba sola, no teníamos 'panelistas'. Entonces mi mamá se encargo de él, lo levantaba a darle el desayuno, y él dormía hasta las 2 p.m. Fueron seis meses y 3 en los que él no pudo salir de la casa. Pasamos por momentos muy complicados", añadió Schwarz.

PARA QUE NO VUELVA A PASAR

La ex modelo destacó lo sólida que es su relación con el ex Ádammo debido a lo que afrontaron. La pareja se casó en mayo de 2016 y se convirtieron en padres en abril de 2017.

Una publicación compartida de Karen Schwarz (@karenschwarzespinoza) el 4 Ago, 2018 a las 12:06 PDT

Actualmente, Ezio Oliva continúa en juicio por los dos procesos legales que inició por la filtración del video privado.

"El juicio está allí. Los dos casos ya tienen sentencia, pero quieren apelar. A mí me preguntan qué se hará con el dinero del juicio, pero eso ni lo hemos pensado, lo que Ezio quiere es dejar predecente de que esto no se debe volver a repetir", puntualizó la conductora.