La modelo Karen Schwarz se mostró conmocionada ante una eventual separación o infidelidad de su esposo, el cantante Ezio Oliva, con quien se distancia físicamente por temporadas debido a su trabajo.

Durante una entrevista que concedió al programa dominical Día D, la exconductora de televisión se quebró ante cámaras al afirmar que entre una infidelidad o relación monótona, prefiere la sinceridad de su pareja.

“Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respete. Prefiero que me diga que no me ama a enterarme de que lo nuestro se murió”, dijo.

Cabe mencionar que, Ezio Oliva estuvo de gira por España con el fin de promocionar sus últimas canciones. El artista radica en México, donde impulsa su carrera artística, mientras tanto Schwarz se mantiene en el Perú trabajando en sus proyectos y cargo del cuidado de sus hijas.

¿Qué haría Karen Schwarz tras una eventual infidelidad por parte de su esposo Ezio Oliva?





Ante una eventual infidelidad por parte de Ezio Oliva a su esposa Karen Schwarz, la modelo no respondió directamente y comentó que tomaría una decisión siempre y cuando tenga que vivir esa experiencia.

“Sería inmaduro decirte sí o no. Yo creo que uno tiene que vivirlo. Hoy en día los hombres te pueden decir ‘te amo’, pero en el camino solo ellos saben lo que quieren”, aseveró.

“Pero yo puedo decir que es el hombre de mi vida, al que le dije ‘sí’ tres veces y me casaría con él cuatro, cinco o seis veces si hay (dinero), quiero disfrutar del amor”, complementó.

¿Qué dijo Ezio Oliva ante especulaciones de infidelidad?





Por su parte, el exvocalista de Ádammo negó que haya sido infiel a su esposa, la modelo Karen Schwarz y que las especulaciones sobre una traición marital, son producto de la desinformación.

“A Karen le han preguntando si perdonaría una infidelidad (...) y al responder se puso a llorar porque además yo estaba hacia dos semana fuera. Nos extrañamos. Yo la extraño. Ella me extraña. Somos una pareja y una familia. Se emociona”, dijo el cantante durante una entrevista con Radio Romántica.