5/16

“Lo que quisimos hacer aquí en ‘Mujeres Al Mando’ fue (dejar en claro que), no porque alguien esté pasando por un momento grave como es el cáncer, no la consideremos, al contrario, lo que estamos haciendo es mostrar que ella sigue adelante, que no se tumba en su cama, que es una luchadora”, indicó Schwarz.