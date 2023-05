En una entrevista brindada para Verónica Linares en su canal de Youtube, Karen Schwarz contó un pasaje de su relación con Ezio Oliva que no era muy conocida por todos ya que fue una piedra que casi termina con la larga historia de amor de los ahora esposos.

La influencer, quien hace poco contrajo matrimonio por tercera vez con el cantante, se animó a recordar una etapa de su relación que no es muy de su agrado. Según lo que contó, Ezio fue quien la invitó a salir en múltiples ocasiones, hasta que ella finalmente accedió y lo citó en casa de su madre.

Karen confesó que se fue de casa de su madre para iniciar la convivencia con el músico, algo que en un principio no resultó como esperaba.

“Nadie sabía hasta que nos ampayaron. De pronto, en esas salidas empezamos a descubrir que ya no eran ‘chiquitingos’, sino que nos gustábamos, pero él pone una pausa a la situación y me dice ‘extraño a una persona, entonces hasta aquí nomás’. Yo sé cómo sufrí y por eso es que él hace ‘30 horas’, una canción que cuenta esta historia. Yo me ilusioné y él me deja, pero yo soy radical”, comentó.

Por tanto, la modelo decidida a no volverlo a ver, se separó de Oliva y la pasó muy mal durante un mes en el que, en sus palabras, se la pasaba llorando. “Me conquistaste y me dejaste, chato de m... Llegaba a mi casa a llorar, no entraba a mi cuarto, me quedaba en la sala mirando el foco, llorando y comiendo KFC”, finalizó.