Luego de recorrer durante casi seis años diferentes escenarios televisivos, Karen Schwarz se reencontró con sus inicios: regresó a “Yo soy”. Para la presentadora de TV esta es una oportunidad de abrazar lo que más extrañaba y de repotenciar sus habilidades artísticas. “Volver a un programa que me ha dado tanto es un privilegio, es un deseo personal”, asegura.

“Es un placer regresar porque es un programa que significa mucho para mí. En el formato original de “Yo soy” no existe el rol de coanimador, Ricardo Morán, en aquel entonces -de la mano de Gisela Valcárcel- lo creó especialmente para mí. Fue luego de mi participación en “El último pasajero”, como azafata, lo tomé con mucha gratitud y una gran responsabilidad”, destaca la presentadora de televisión.

-Tu regreso coincidió con el incremento de audiencia...

Pero no creo que haya subido por mí, “Yo soy” es un programa muy querido, noble, dirigido a todo tipo de público, donde el talento es el real protagonista; actualmente estamos en la temporada 28 y la gente lo sigue viendo, imagínate. Creo que los seres humanos siempre debemos regresar al lugar que empezamos para realmente darnos cuenta del camino que hemos avanzado y de lo que nos hace falta repotenciar.

-Hay quienes piensan que es un retroceso en tu carrera. ¿Qué opinas?

Es una idea equivocada que muchos tienen, y no solo en el tema de la televisión, en general, en nuestra vida. Es como pensar que si regresas al barrio donde creciste, a tus raíces, retrocedes. Volver a un programa que me ha dado tanto es un privilegio, siempre he hablado con Ricardo (Morán) para regresar y cuando el canal me proponía algún proyecto, rogaba que sea para “Yo soy”. Ha sido un deseo personal y si acepté otro tipo de propuestas, es porque quiero aprender, romper mis miedos. Regresar a “Yo soy” es algo que siempre he querido, no es un retroceso, es todo lo contrario.

-¿Siempre vas a perseguir el programa propio?

Cuando me dieron “Modo espectáculos”, mucha gente me decía: “Por fin, el programa propio”; pero cuál es el interés del programa propio, yo prefiero trabajar en mancha, por eso cuando llegaron Sandra (Arana) y Tomate (Barraza), la pasaba mucho mejor, lo disfrutaba muchísimo. A mí no me gusta el protagonismo, en todos los programas en los que he estado he preferido que mis compañeros hablen más que yo, pues al fin y al cabo es importante que hayan opiniones diferentes. El programa propio no me quita el sueño.

-¿Y qué sí te quita el sueño?

Lo que realmente busco es seguir trabajando en televisión y hacer lo que me apasiona como mujer. Empecé en este mundo (de la televisión) sin pensar que podía trabajar delante de cámaras, porque estudié para trabajar detrás. Soy una mujer de retos, pero para nada me quita el sueño el programa propio, lo que quiero es trabajar en un ambiente chévere, donde haya mucha opinión, no me considero la dueña de la verdad, no quiero tener la única verdad.

-Hace algunos días en tus redes sociales comentaste que te hubiese gustado ser más valiente en el pasado. ¿Ser más valiente por qué o para qué?

Lo que pasa es que siempre he callado muchas cosas para evitar inflarlas más, y no me refiero a la televisión, estoy hablando de mi vida en general. A veces pensaba que mi voz no era tan importante, pero ahora que soy mamá no quiero que mis hijas pasen por algo que he pasado por quedarme callada. A veces uno piensa que cuando llora es débil y eso no es verdad, llorar nos hace fuertes, nos sana. Ahora que soy madre, soy mucho más fuerte que antes.

-¿Consideras que la televisión es una selva, un jungla, como dijo Magaly Medina alguna vez?

No creo que estoy viviendo en una jungla, no considero eso, creo que trabajo con gente que siente, que piensa, que se equivoca. Soy un ser humano, no un animal que vive en una jungla, mi chamba es solo es el 30%, el 70% restante es mi familia, es la gente que realmente me rodea.

-¿Y qué representa la TV en tu vida?

Es solo mi trabajo, no dejo que me perturbe anímicamente ni emocionalmente. La televisión me hace sentir viva como mujer, pero también soy mamá y amo estar en mi casa, con mi familia, ser libre, no depender de nadie ni de nada, mucho menos de la televisión, y ese es el ejemplo que quiero darles a mis hijas.

-¿Cómo está Cayetana, compartiste en tus redes sociales que le habían detectado una cardiopatía de cuatro milímetros?

Fue difícil porque le detectaron la cardiopatía en plena pandemia. Cuando yo tenía siete meses de embarazo, me dolía mucho el útero, el doctor temía que posiblemente esté dilatando, pero hasta ese momento no sabía que mi hija estaba mal. Cuando me enteré bajé de peso, no tenía ganas de comer, solo quería que Cayetana esté bien. El doctor me dijo que no me preocupara, que lo de mi hija iba a cerrar y eso está pasando. Cuando mi hija nació le hicieron una nueva prueba, la cardiopatía se había reducido a 2 mm, actualmente está en 1.1 mm, y se espera que cuando cumpla un año desaparezca.

-¿Cómo recibes las críticas en las redes sociales en torno a los kilos que subiste durante el embarazo?

Con naturalidad, no es algo que me afecte. Como había bajado de peso durante el embarazo, el doctor me dijo que tenía que subir porque mi hija había dejado de crecer, yo ya tenía 14 kilos demás; entonces me mandaron una dieta hipercalórica, subí como cuatro más solo en dos semanas. Comía de todo, solo me importaba que mi hija nazca bien, gané esos kilos abruptamente y ahora estoy en proceso de reducirlos, pero no estoy haciendo mucho porque estoy trabajando un montón.

-¿Fue una decisión difícil someterte a una ligadura de trompas?

La verdad es que no me costó tomar esa decisión porque ya lo habíamos conversado con Ezio. Haber vivido lo de Cayetana fue bastante duro, se me cruzaron muchas emociones, fue angustiante. Igual no estaba programado que yo me ligara las trompas, estaba pensado que Ezio se haga la vasectomía, pero al final cuando di a luz a Cayetana se tomó esa decisión.

Karen Schwarz, coanimadora del programa de imitación y canto "Yo soy". (Foto: Latina / Difusión)

