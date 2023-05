Karen Schwarz brindó una entrevista para ‘América Hoy’ después de haber contraído matrimonio religioso con Ezio Oliva. En ese sentido, la modelo reveló detalles del porqué no pudo irse de luna de miel con su esposo.

La influencer contó que poco después del día de la ceremonia realizó un viaje a la selva con motivo del cumpleaños de la menor de sus hijas y el cantante viajó a Madrid por motivos laborales.

“El día de la boda (13 de mayo) yo decía que no tenía ningún viaje planificado, pero de pronto salió mi viaje a la selva por el cumpleaños de mi menor hija y de pronto llegamos a Lima un domingo (21 de mayo) y Ezio viajó a Madrid el día lunes (22 de mayo) porque está con todo del lanzamiento de su primer disco”, dijo Karen al inicio.

“Bueno, él me dijo ‘mi amor me voy 10 días (a Madrid) y la hemos pasado tan bien en el matrimonio que quiero estar más tiempo contigo’. Así que me subí al avión, compramos en horas los pasajes y ya estoy por acá con Ezio y acompañándolo”, agregó la exconductora.

Además, enfatizó que a pesar de que viajó con su esposo a Madrid sin sus hijas, no considera que haya sido una luna de miel porque fue un viaje para promocionar el nuevo disco de Ezio.

“No (mis hijas no viajaron a Madrid). Han sido 4 días intensos en la selva y yo acá estoy trabajando con mi marca a través de la computadora”, señaló.