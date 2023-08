La modelo Karen Schwarz reveló que el conductor de televisión Adolfo Aguilar es el hombre que más le ha mentido, ya que, según cuenta la pareja de Ezio Oliva, ella se ilusionó del presentador, sin ser correspondida.

“Adolfo es el hombre que más me ha mentido. En el 2011, […] yo estaba interesada en aprender sobre conducción y él me enseñaba, había una química divertida entre nosotros y el público pensaba que teníamos una relación. A mí Adolfo me parecía churrísimo, me ilusioné, pero pensaba, “¡Qué me va a hacer caso Adolfo!”, relató

En ese sentido, la también presentadora de espectáculos agregó “(Adolfo Aguilar) decidió contarle al público lo que realmente sentía y su verdad. Aunque he sido engañada en el pasado, ahora veo a Adolfo feliz y eso me alegra”.

Karen Schwarz será una cazafarsantes

Por otro lado, Karen Schwarz indicó que participará en ¿Cuál es el verdadero? que se emite por América TV los sábados a las 9 p.m. Tendrá el reto de ser una cazafarsantes y competirá con Jota Benz y Milena Zárate.

Además, mostró su emoción al reencontrarse con Adolfo Aguilar, conductor del show y no dudó en expresarle su gratitud. “Es un gran amigo, compañero y profesor”, dijo refiriéndose al presentador.

Karen se refirió también a Milena Zárate, indicando que la considera una persona difícil de mentirle debido a las experiencias que tiene.

¿Karen Schwarz confesó que ha mentido?

Finalmente, la modelo reveló que sí ha mentido, por ejemplo, cuando tenía planes de salir con su esposo sin sus hijas. “Inventamos una excusa como, ‘papá tiene dolor de estómago y debemos ir a la clínica’”, comentó, pero aseguró que evita mentir.

Schwarz aprovechó también para asegurar que ganará la competencia y que pondrá a prueba sus habilidades. No obstante, aclaró que prefiere vivir calmada sin pensar en quienes le mienten. “Creo en el karma y en que la verdad siempre sale a la luz”, complementó.