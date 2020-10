Karen Schwarz se cansó de callar y decidió revelar que un hombre la acosa mediante redes sociales desde hace más de un año. La esposa de Ezio Oliva dijo que se trata de un sujeto que comenta sus fotos y le habla por mensajes en Instagram tanto a ella como a personas de su entorno familiar, como su esposo.

En su programa de televisión, la conductora señaló que al inicio ella tomó sus comentarios como si se tratara de un “loco” y solo lo bloqueó. Sin embargo, el hecho la asustó cuando aparecían demasiado sus mensajes y le aseguraba que la había visto ese día.

En la primera prueba que la presentadora brindó se ve un mensaje del sujeto donde menciona sus intenciones sexuales. “Lo tomé como que no importaba. En ese entonces estaba con Jazmín (en “Mujeres al mando”) y no me asusté, solo como un loco”, afirmó.

Luego, mostró los mensajes que le realizó el sujeto donde hablaba de un fetiche con sus zapatos. Es más le dijo cómo andaba vestida ese día para señalarla que la siguió o fue a verla. “Yo lo tengo bloqueado, pero siempre aparece... Estamos cansadas, al inicio decimos puede ser un “enfermito” pero es un tema difícil”, agregó.

Schwarz invitó a Mirella Paz y Deysi Araujo para que también denuncien sus casos de acoso, pues admiten que viven con miedo a que dichos acosadores las busquen o busquen a sus amigos y familiares.

