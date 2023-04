Karen Schwarz tuvo que revelar a sus seguidores que se sometió a un engrosamiento de labios, ya que, según ella, eran un poco delgados para su gusto, esto después que el portal Instarándula mostrase una fotografía de la conductora de televisión en la que se le veía el rostro un tanto diferente.

“Todo el día mis ratujas me han tenido seco preguntándome por los labios de Karen jeje así que acabo de aprovechar en interno en hacerle la preguntita y ya respondió”, dijo el creador del portal, ‘Samu’.

Debido a esto, Schwarz tomó un momento para aclarar lo sucedido en sus redes sociales, mostrando sus labios maquillados y sin maquillar al limpiarlos con una toalla desmaquillante, alegando que se colocó un poco de ácido hialurónico en el labio inferior.

“Normalmente siempre me maquillo por fuera para que se me haga la boca más grande y cuando sonría no se pierdan mis labios, pero me saco el maquillaje y ven, ahí está, me puse un poquito aquí abajo para que cuando sonría el labio no se pierda, me puse solamente aquí abajito”, dijo la esposa de Ezio Oliva.