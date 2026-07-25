Oliva explicó que el acoso criminal ocurrió mientras él se encontraba en territorio español por motivos laborales | Foto: Archivo GEC
Oliva explicó que el acoso criminal ocurrió mientras él se encontraba en territorio español por motivos laborales | Foto: Archivo GEC
/ SOCIALES > CECILIA HERRERA
Por Redacción EC

La exconductora de televisión Karen Schwarz y el cantante Ezio Oliva revelaron que abandonaron el Perú y se instalaron en Madrid debido a que fueron víctimas de extorsión a comienzos de 2026, llegando a recibir imágenes de su vivienda y del centro educativo al que asistían sus dos hijas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.