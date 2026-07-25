La exconductora de televisión Karen Schwarz y el cantante Ezio Oliva revelaron que abandonaron el Perú y se instalaron en Madrid debido a que fueron víctimas de extorsión a comienzos de 2026, llegando a recibir imágenes de su vivienda y del centro educativo al que asistían sus dos hijas.

En ese sentido, Oliva relató que el amedrentamiento ocurrió mientras él se encontraba fuera del país cumpliendo compromisos laborales, lo cual obligó a restringir las salidas de sus hijas por motivos de seguridad.

“Tuvimos una situación de extorsión. Nos mandaron fotos de la casa, del colegio y yo estaba en España. Mis hijas dejaron de ir al parque...” , contó el artista al recordar esos tensos episodios.

Ezio Oliva abre las puertas de su nuevo hogar en Madrid junto a Karen Schwarz y sus hijas, tras dejar Perú para iniciar una nueva etapa en España. El video muestra su adaptación a la ciudad, las razones de la mudanza, su vida familiar y el impulso de su carrera musical en Europa.

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A las amenazas, se sumó el desgaste emocional que generaba el distanciamiento por sus constantes viajes. Y es que, desde 2023, las salidas de Oliva al extranjero se prolongaban por varias semanas, situación que afectaba la estabilidad de su familia, según relató.

“Nunca me había pasado que Antonia se ponga a llorar desconsolada porque su papá se iba. Yo también ya me empezaba a poner así, y Karen también y Cayetana... entonces ya empezábamos a sentir que la distancia nos estaba afectando como familia”, relató.

Por su parte, Schwarz detalló que la decisión de mudarse no fue inmediata, ya que requirió de un proceso de evaluación. De acuerdo con la exmodelo, anteriormente contemplaron trasladarse a México, plan que quedó descartado por el inicio de la pandemia.

“Él me lo propuso una vez para ir a México y dije ‘ya’, pero como yaya... pero de pronto vino pandemia y luego cuando viene lo de España, yo le decía, ‘espérate, no es tan rápido, yo te puedo amar pero a veces por amor uno deja muchas cosas que después se arrepiente’”, comentó Schwarz.

Video relacionado con Jazmin en contexto de vacaciones, con una conversación sobre un enfrentamiento importante entre Rosángeles Pinoza y Alissa, integrantes del programa.

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Ante la propuesta de radicarse en territorio europeo, Schwarz solicitó un periodo de reflexión para analizar el impacto en su vida. “Le pedí que me deje analizarme como persona, como mujer, como profesional y luego como familia y cuando todo lo tenga cerrado, tomo la decisión. Y me dijo que me tome el tiempo que quiera”, refirió.

Una vez tomada la decisión, enviaron parte de sus muebles por vía marítima y un mes después viajó a Madrid junto a sus dos menores hijas. Actualmente, la familia permanece asentada en España, donde afirman sentirse más seguros y en un entorno adecuado para desarrollarse.

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