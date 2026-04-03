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Karen Schwarz y Ezio Oliva inician una nueva vida junto a sus hijas en España. (Foto: Instagram / Ezio Oliva)
Karen Schwarz y Ezio Oliva inician una nueva vida junto a sus hijas en España. (Foto: Instagram / Ezio Oliva)
Por Redacción EC

Karen Schwarz y Ezio Oliva decidieron salir del país junto a sus dos hijas para iniciar una nueva vida en España, donde ambos buscan construir sueños y metas, tanto profesionales y familiares. A través de sus redes sociales la pareja compartió el lado más humano de su etapa familiar y mostró como vienen afrontando este reto.

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