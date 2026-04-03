Karen Schwarz y Ezio Oliva decidieron salir del país junto a sus dos hijas para iniciar una nueva vida en España, donde ambos buscan construir sueños y metas, tanto profesionales y familiares. A través de sus redes sociales la pareja compartió el lado más humano de su etapa familiar y mostró como vienen afrontando este reto.

Karen y Ezio han decidido mudarse a Madrid para cumplir sus sueños, el proceso de cambio que ambos están afrontando no ha sido nada fácil. Mediante la red social de Instagram ambos optaron en abrir un espacio de su vida para mostrar las dificultades que pasan en su día a día.

En una galería de fotos compartidas en Instagram, la pareja sorprendió al revelar un entorno muy distinto al que muchos imaginaban: maletas abiertas, muebles por armar y espacios poco cómodos que reflejan un proceso de cambio.

Karen Schwarz y Ezio Oliva decidieron salir del país junto a sus dos hijas para iniciar una nueva vida en España. (Foto: Captura)

“Hoy nuestro comedor es una maleta, una caja y una mesita plegable, y es ahí donde te das cuenta de que hay momentos en los que la incomodidad te muestra el verdadero significado de la vida… y todo lo que alguna vez parecía importante se vuelve casi irrelevante”, se lee en la descripción de la publicación compartida por Ezio Oliva.

Asimismo el cantante resaltó lo importante es el amor de familia y que poco a poco siguen construyendo sus sueños que cada día se vuelve más cercano. “Seguimos construyendo, paso a paso, con amor, con fe y con un sueño que cada día se siente más cerca”, agregó.

El mudarse a España responde a los proyectos de Ezio Oliva, quien viene consolidando su carrera en el extranjero. Incluso, el artista logró un importante reconocimiento al convertirse en el primer artista peruano en ganar un Premio Dial.

Ezio Oliva es el primer peruano en ganar el Premio Dial en España y estuvo acompañado de su familia. (Foto: Instagram / Ezio Oliva)

Por su parte, Schwarz enfrenta el desafío de adaptarse a un bueno país mientras reorganiza su vida profesional. La exreina de belleza ha optado por mantener una actitud positiva, acompañando a su esposo en este proceso y priorizando el bienestar de sus hijas, quienes también forman parte activa de este cambio.

Cabe resaltar que la decisión de mudarse responde a la intención de vivir un tiempo en España y luego retornar a Perú para continuar con sus labores.