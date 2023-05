Karen Schwarz y Ezio Oliva se dieron el sí la tarde del 13 de mayo en la Iglesia La Recoleta, del Cercado de Lima, con la presencia de sus padres, sus hijas, familiares y amigos más cercanos. El cantante y la ex Miss Perú usaron sus cuentas de Instagram para agradecer a sus seguidores y su público por las muestras de cariño.

¿Cómo fue la llegada de Karen Schwarz y Ezio Oliva a su boda?

El primero en llegar a la iglesia fue el cantante quien ingresó del brazo con su madre. Ezio, al notar a la prensa, se acercó a agradecer por estar presentes y atentos a uno de sus días más importantes.

“Gracias a todos por venir, por compartir con nosotros este lindo momento. Valoro mucho que estén aquí, trabajando un sábado. Así que nada, gracias amigos”, declaró a un medio local.

Además, comentó que él y Karen tomaron la decisión de no pasar la noche juntos y de recién encontrarse en la iglesia para darse el sí.

mira aquí el video Karen Schwarz y Ezio Oliva se unirán en sagrado sacramento en unas pocas horas en la iglesia Recoleta en el Cercado de Lima, ambas celebridades se mostraron muy entusiasmadas ante su ansiada boda, “Súper contenta porque quería hacer algo diferente” declaró la exmiss Perú antes de ingresar al templo.

“La novia, es la misma pregunta que yo me hago. ¿Dónde está la novia? Todavía está a tiempo (…) No hemos dormido juntos, ella se quedó con su mamá y con sus hermanas y con mis hijas en un hotel y yo me quedé con mi mamá en una casa y no hemos hablado”, agregó.

Por su parte, Karen Schwarz llegó unos minutos más tarde y se mostró con una sonrisa radiante. En la puerta de la iglesia se encontró con su padre, con quien ingresó del brazo.

Tras una hermosa ceremonia, en la que los novios se mostraron muy emocionados por tener a sus dos hijas presentes, Karen Schwarz y Ezio Oliva se dieron el sí.

Karen Schwarz y Ezio Oliva se casan por religoso esta tarde. Invitados de la talla de Adolfo Aguilar, Katia Palma, Madgyel Ugaz, íntimos amigos de la exconductora de televisión, asistieron a la ceremonia en la Iglesia La Recoleta de la Plaza Francia. / cÉSAR bUEN

¿Quiénes fueron los invitados de la boda?

Además de su familia, entre los invitados se encontraban los íntimos amigos de la exconductora de televisión, Adolfo Aguilar, Katia Palma, Madgyel Ugaz. Así como también Alejandro Roca Rey, Daniela Darcourt, Cathy Saenz.