La conductora de ‘Mujeres al mando’ Karen Schwarz se mostró indignada tras la publicación que hizo Rodrigo González en su Instagram. En la mencionada red social, ‘Peluchín’ colgó un video de la hija de Karen, que si bien tapaba su rostro, se podía reconocer a la menor. El ex presentador de televisión se burló que en la imagen aparecían Karen y su hija viendo “Esto es guerra”.

El mostrar las imágenes de la pequeña puso furiosa a Schwarz quien, a través de la misma red, le lanzó una contundente advertencia al popular ‘Peluchín’.

“Muchos saben que desde hace dos años aproximadamente al señor Rodrigo González, y lo digo con nombre y apellido porque yo a ti no te insulto, no tendría por qué hacerlo porque no te conozco. Tu sí lo haces conmigo. Si eres feliz haciéndolo, sigue haciéndolo, conmigo no hay rollo, no eres parte de mi círculo, no era parte de mis amigos, ni de mi familia, si eso da felicidad. A mí no me molesta, porque sé perfectamente quién soy”, dijo.

“Lo que no voy a permitir es que utilices un video de mi hija donde de forma muy normal como cualquier mamá estábamos ayer viendo ‘Esto es guerra’. No tengo ningún problema en decirlo porque para ti es bien fácil inventar, yo veo ‘Esto es guerra’ me encanta y estábamos pasando momentos bien bonitos. Si quieres usar videos para burlarte de la gente, hazlo. Pero de mi hija, no. Con mi hija no te metas”, añadió.

“Métete conmigo, si te hace feliz, sigue haciéndolo, no me afecta. Pero no vuelvas a agarrar un video de mi hija. No te lo voy a permitir. Ten mucho cuidado. Tómalo como quieras, Rodrigo González”, finalizó Karen Schwarz.

