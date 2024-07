La octava temporada de “El Gran Chef Famosos” está cada vez más cerca de su fin y los participantes dan lo mejor de sí para clasificar a la ronda final. Esta vez, la periodista se convirtió en la segunda clasificada a la última etapa del programa tras convencer al jurado con su Sancocho colombiano.

La periodista tuvo algunos problemas al inicio de su preparación del plato típico de Colombia, incluso vio cómo se derramaba el caldo de su olla a presión; sin embargo, eso no fue impedimento para su victoria.

“No me lo puedo creer. ¿En serio? Esos comentarios me estrujaron el corazón cuando dijeron ‘un poquito salado’. Pensé que no iba a pasar. Ahhhh”, gritó de emoción al enterarse que había ganado.

De esta manera, Karina Borrero clasificó a la final de “El Gran Chef Famosos”, mientras que Leyla Chihuán, Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe y Santiago Suárez seguirán luchando por un cupo en la última etapa del programa.

Cabe señalar que, hasta el momento nueve famosos se han despedido de la competencia. La última en decir adiós fue la cantante Cielo Torres, quien vivió una emotiva despedida.

Por si fuera poco, también se ha confirmado que habrá una novena temporada titulada “El Gran Chef Famosos La Academia”. Además, se conoce a los seis primeros famosos que serán parte del programa: Leslie Shaw, Diana Sánchez, Phillip Chu Joy, Gachi Rivera, Christian Thorsen y Wendy Menéndez.

Johanna San Miguel anunció EN VIVO su salida del programa reality ‘Esto es Guerra’, la conductora manifestó tristemente que los motivos son netamente personales, sin embargo, sostuvo que se quedará en el programa hasta fin de mes. (Video: América TV)