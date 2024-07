Karina Calmet rompió su silencio luego que algunos programas de espectáculos cuestionaran el hecho que no haya sido parte del show de despedida de Nubeluz, que se llevó a cabo hace algunos días en el Estadio San Marcos.

A través de sus stories de Instagram, la actriz se pronunció con un comunicado en el que negó tener algún enfrentamiento con la producción de Nubeluz o con sus excompañeros del programa.

“Me paso un ratito por aquí para contarles que, si fui invitada a la despedida de Nubeluz, etapa de mi vida que recuerdo con muchísimo cariño”, empezó diciendo en su comunicado.

Asimismo, Calmet explicó los motivos por los cuales no fue parte del show de despedida ni de ninguna actividad. “No me pude acoplar a los ensayos primero por la influenza del mal que me tuvo unas semanas en cama. Y también como les hemos contado, mi hija Nae y mi yerno acaban de irse a vivir a EE.UU. hemos estado el último tiempo juntos, compartiendo momentos familiares”, dijo.

“Me alegra muchísimo ver el éxito de la despedida de Nubeluz y el magnífico trabajo realizado por la producción, Dalinas, Cindelas, Golmodis… Y por supuesto que el cariño de los nubecinos siga intacto. ¡Los quiero mucho!”, añadió.