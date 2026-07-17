Karina Jordán envía mensaje tras la desaparición de su primo en el Huascarán. (Foto: Instagram / @karinajordanm)
Karina Jordán envía mensaje tras la desaparición de su primo en el Huascarán. (Foto: Instagram / @karinajordanm)
Por Redacción EC

La actriz Karina Jordan utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación y enviar un mensaje de fuerza mientras avanzan las labores de búsqueda de su primo Alejandro ‘Chicho’ Ugarte Jordán, quien permanece desaparecido junto a otros dos montañistas luego de perder comunicación durante una expedición en el nevado Huascarán, en Áncash.

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