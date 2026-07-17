La actriz Karina Jordan utilizó sus redes sociales para expresar su preocupación y enviar un mensaje de fuerza mientras avanzan las labores de búsqueda de su primo Alejandro ‘Chicho’ Ugarte Jordán, quien permanece desaparecido junto a otros dos montañistas luego de perder comunicación durante una expedición en el nevado Huascarán, en Áncash.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó varias fotografías de su familiar durante sus actividades de montañismo. En las imágenes se observa a ‘Chicho’ escalando y posando con la bandera peruana en la nieve. Junto a las instantáneas escribió un breve, pero emotivo mensaje: “Fuerza primito. Fuerza”.

Cabe mencionar que Alejandro Ugarte Jordán desapareció junto al fotógrafo Freddy Saúl Mendoza Lizana y al guía de alta montaña Artidoro Salas Gaitán. Los tres fueron vistos por última vez el 13 de julio mientras realizaban el ascenso al Huascarán y perdieron contacto durante el descenso, en una zona conocida como La Garganta, ubicada entre el Campo 1 y el Campo 2, a unos 6.000 metros sobre el nivel del mar.

Karina Jordán envía mensaje tras la desaparición de su primo en el Huascarán. (Foto: Instagram / @karinajordanm)

El pedido de ayuda también fue respaldado por el actor Diego Seyfarth, esposo de la actriz Karina Jordán. El también productor realizó una publicación en su cuenta de Instagram para difundir una campaña de solidaridad a los equipos de rescate que trabajan en condiciones extremas en el Huascarán para hallar a los andinistas.

“Apoyemos a los Rescatistas en su ardua labor de encontrar a Artidoro, Freddy y nuestro querido primo Alejandro. Muchas gracias”, escribió el actor en el afiche compartido en su Instagram.

Mientras familiares, amigos y miles de usuarios mantienen cadenas de oración y mensajes de esperanza en redes sociales, la búsqueda de los tres andinistas continúa. La familia de Alejandro ‘Chicho’ Ugarte Jordán espera que el despliegue de mayores recursos permita encontrarlos con vida en las próximas horas.