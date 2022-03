La presentadora Karina Rivera ofreció una entrevista al podcast “Por mi madre”, conducido por el ‘Tobi’ y ‘Dafonseka’, donde se refirieron al posible regreso del programa infantil “Karina y Timoteo” luego de varios años de ausencia.

El encargado de hacer la consulta fue ‘Dafonseka’, quien le preguntó a Rivera si existían planes de volver a la televisión y que sucedería si el programa asume el formato de “Esto es Karina y Timoteo”.

Al respecto, Karina Rivera solo negó la situación con la cabeza, señalando que no habría dicha posibilidad. “El ‘Esto’ está de más pues, ‘Esto’ es como ‘esto es como cualquier cosa’. Solo ‘Karina y Timoteo’ o ya ‘Karina y Timoteo 2.0′”, refirió.

“Yo creo que no se debe perder la esencia. ‘Esto es guerra’ mantiene lo que es ‘Esto es guerra’ y me parece bacán. ‘Karina y Timoteo’ el público lo recuerda y no había ‘guerreros’ en esa época. Teníamos invitados especiales, subíamos videos con Gian Marco, Magneto, Mercurio y eso era parte del programa. Eso nos ayudaba a poder tener cuatro horas de programa en vivo”, aseguró.

De esta manera, Karina Rivera dejó en claro que si se llegara a dar el regreso de “Karina y Timoteo” a través de la señal de América Televisión, ella buscaría que se mantenga la esencia que popularizó el programa en sus inicios.

RETOMAN SHOWS

Tras 22 años de ausencia, “Karina y Timoteo”-una de las duplas más queridas por el público de su época- regresa para reencontrarse en el escenario y recorrer el Perú con su magia y simpatía y hacernos sentir “Niños otra vez”.

La pareja está de vuelta y celebrarán su 27 aniversario en una gira de shows en vivo que se inicia en Lima este 23 y 24 de abril en el Teatro Canout, para luego, el 14 de mayo, hacerlo en Arequipa y, posteriormente, recorrer el norte peruano.

Los tickets para ver el show “Niños otra vez” de Karina y Timoteo estarán disponibles en pre-venta desde este viernes 18 de febrero a las 10 a.m. en la plataforma digital de www.entradaya.com desde S/50.

