La conductora Karina Rivera rompió su silencio luego del polémico comentario de Nicola Porcella en su programa “Todo por amor”. La presentadora de Latina confesó cómo se sintió tras la frase de su ex compañero de conducción.

Cómo se recuerda, Nicola Porcella dijo: “acá nadie se ‘gilea’ a Karina más que los gerentes del canal que nos van a poner la plata”, generando la indignación de cientos de fans. Este comentario provocó su separación a tan solo 48 horas de su debut.

Ahora, Karina Rivera dijo que sí se sintió afectada por el desatinado comentario de Nicola Porcella; sin embargo, aseguró que el ex chico reality ya se disculpó personalmente con ella.

“Me dolió, pero yo sé que él no quiso decir eso. Él ya me explicó en interno, ya hemos conversado y me dio su explicación. Como lo dije, (fue) la adrenalina del primer programa”, dijo Karina a las cámaras de “Mujeres al mando”.

“Cómo lo dije en el momento, yo no escuché nada porque hay un montón de bulla… Yo salí de acá (Latina) y él (Nicola Porcella) me dijo: ‘Karina, sé que he dicho una brutalidad y necesito conversar contigo’. Yo no sabía porque me pidió tantas disculpas, estaba afectado… Sí, es una barbaridad, pero me gusta que haya reconocido su error”, añadió.

Asimismo, Rivera evitó pronunciarse sobre si Nicola Porcella volverá a conducir a su lado o sí fue separado definitivamente del canal, pero le envió un radical mensaje. “Obviamente los ojos están puestos sobre él ahorita. Que no vuelva a suceder algo así, Nicola”, dijo.

Karina Rivera habla sobre polémico comentario de Nicola Porcella