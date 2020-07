Luego de anunciar su salida del programa “Tengo algo que decirte”, espacio de Latina en el que acompañó a Lady Guillén durante algunos meses, Karina Rivera se prepara para conducir “La Ruta del Amor”, desde este lunes 13 de julio.

El espacio estará dedicado a las parejas que buscan tener una experiencia romántica inolvidable. “Porque el estar separados no es excusa para amar y cuando haces todo por amor las distancias se acortan”, se lee en la promoción del programa.

“La Ruta del Amor” abordará las nuevas formas de relacionarnos en esta actual normalidad que vivimos y cómo se puede entablar relaciones sanas y seguras.

Latina adelantó que este novedoso formato -conducido por Karina Rivera- desafiará a los solteros a superar seis etapas que serán supervisadas y mantendrán el máximo cuidado de bioseguridad.

Como se recuerda Karina Rivera tras anunciar su salida del programa “Tengo algo que decirte”, usó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje: “Hoy me tocó una vez más despedirme de un programa de Tv. No sé si uno se acostumbra a las despedidas pero creo que me acostumbro más a ser agradecida, porque cada programa deja una huella, un nuevo aprendizaje, nuevos retos cumplidos, nuevas amistades”.

RUTA TELEVISIVA

Karina Rivera debutó en la TV como modelo del programa “Gisela en América” en 1993, algún tiempo después tuvo su primera experiencia actuando en “Teatro desde el teatro” junto a Ricky Tosso”.

Pero fue en “Karina y Timoteo” que Karina Guillermina Rivera Carmelino consiguió gran notoriedad y popularidad. Posteriormente la vimos en “Karina y sus amigos” por Frecuencia Latina, luego estuvo al frente de los programas: “Creciendo con tu bebe”, “Yupi Yei” y “Un día en el mall”.

En la galería adjunta a esta nota compartimos mayor información sobre la trayectoria artística de Karina Rivera.