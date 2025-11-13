Karla Bacigalupo, la candidata peruana en el certamen Miss Universo 2025, ha retomado por completo sus actividades dentro de la competencia internacional tras superar un problema de salud que generó preocupación.

Y es que, la modelo se ausentó de la cena oficial del certamen, celebrada el 11 de noviembre en Phuket, Tailandia. Su ausencia fue confirmada por la presidenta del Miss Perú, Jessica Newton.

CONOCE MÁS: Escándalo en Miss Universo tras altercado entre organizador y concursante de México

Por ello, en sus redes sociales, Newton informó sobre el estado de salud de Bacigalupo, confirmando que la modelo se encontraba en reposo con atención médica.

“Karla Bacigalupo no estuvo presente en la cena porque se encuentra en descanso médico. Estoy segura que con los cuidados médicos y un poco de descanso mañana estará mejor y lista para el viaje”, declaró.

Aunque no se precisó la causa exacta del malestar, el especialista en certámenes Jens Castro advirtió sobre una presunta intoxicación alimentaria que afectó a varias delegadas, incluyendo a Miss México y Miss Honduras.

Miss Perú Universo se alista para ceremonia de coronación

MÁS INFORMACIÓN: Karla Bacigalupo y su sincero mensaje de agradecimiento tras ganar la corona del Miss Perú 2025

En tanto, el 12 de noviembre, Bacigalupo reapareció en vivo mediante sus redes, disipando las preocupaciones sobre su estado. A pesar de una voz ligeramente afónica, se mostró animada y lista para continuar con sus responsabilidades.

“Mejor, mucho mejor. Me quedé descansando ayer en la noche y hoy tempranísimo vine para el ensayo. Pero sí, muy bien” , aseguró, para luego restarle importancia al incidente, indicando que estos episodios suelen ser comunes.

A su vez, Karla confirmó que sus compañeras del certamen también enfrentaron problemas de salud, aunque se encuentran mucho mejor.