Karla Gálvez, exesposa del futbolista Miguel Trauco, volvió a referirse públicamente sobre el fin de su matrimonio y ofreció detalles del proceso emocional que vivió antes de su separación. Según dijo, la ruptura fue una decisión difícil, pero necesaria para su bienestar y el de sus hijos.

En una reciente entrevista para el diario Trome, Karla respondió sobre la etapa de su matrimonio y todo el proceso que tuvo que lidiar con el futbolista Miguel Trauco.

Asimismo, recordó que durante su matrimonio atravesó momentos complejos debido a episodios de desconfianza y rumores de infidelidad que afectaron la convivencia. Según explicó, estos problemas se fueron acumulando con el tiempo hasta generar un desgaste en su relación.

Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, confesó que vivió una relación llena de infidelidades. (Instagram)

“Fue un proceso muy difícil. Siempre digo que lo mejor que hice fue separarme y lo más bonito que tengo son mis dos hijos. He perdonado infidelidades, no lo voy a negar, pero todo tiene su límite”, señaló.

La exesposa del jugador también destacó que su prioridad actual no está en el conflicto ni en la exposición mediática, sino en la crianza de sus hijos. “No me interesa tener una relación con el padre de mis hijos, solo que él se lleve bien con ellos, que los vea y que no les falte nada. Su vida personal la va a llevar como él quiera, no yo. Puede estar con quien quiera”, confesó al citado medio.

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Por otro lado, al ser consultada por las exparejas de los futbolistas, tal es el caso de Suhaila Jad, madre de los hijos de André Carrillo, respondió que “no la conoce y que prefiere no opinar” del tema.

Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, confesó que vivió una relación llena de infidelidades. (Foto: Instagram / Composición EC)

Finalmente, la exesposa de Trauco remarcó que hoy se encuentra en una etapa de mayor calma, alejada de conflictos y centrada en sus proyectos personales y en sus hijos.