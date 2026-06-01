Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, confesó que vivió una relación llena de infidelidades. (Foto: Instagram / @karlita.galvezf)
Karla Gálvez, exesposa de Miguel Trauco, confesó que vivió una relación llena de infidelidades. (Foto: Instagram / @karlita.galvezf)
Por Redacción EC

Karla Gálvez, exesposa del futbolista Miguel Trauco, volvió a referirse públicamente sobre el fin de su matrimonio y ofreció detalles del proceso emocional que vivió antes de su separación. Según dijo, la ruptura fue una decisión difícil, pero necesaria para su bienestar y el de sus hijos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.