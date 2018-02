Gustavo Loza, director mexicano que fue vinculado por Televisa en la denuncia de abuso sexual que hizo la actriz Karla Souza, se deslindó de las acusaciones y aseguró que la medida de la empresa sería una represalia en su contra por no haber querido seguir trabajando con ellos.

El cineasta conversó con el periodista Javier Poza después de que la cadena Televisa publicara un comunicado en el que tomaba distancia de Gustavo Loza.

Previamente, Karla Souza, quien trabajó en varias ocasiones con el cineasta, aseguraró en el programa de Carmen Aristegui que había sido víctima de violación.

Aunque la actriz no reveló el nombre de su agresor, Televisa citó en su comunicado el nombre de Gustavo Loza; lo que motivó la indignación del director, quien asegura ser inocente.

LA DEFENSA DE LOZA

Tras el pronunciamiento de Televisa, en Twitter, Gustavo Loza lamentó "profundamente" las denuncias "sin fundamento" que hoy pesan en su contra.

Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @NTelevisa_com y de @DeniseMaerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @KarlaSouza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente. — Gustavo Loza (@gusloza) 21 de febrero de 2018

Ya en el enlace telefónico con Javier Poza para radio Fórmula, el mexicano aseguró que sospechaba de la razón por la que Televisa lo ligaba a él con la denuncia de Karla Souza, quien dijo que fue víctima de abuso sexual en el inicio de su carrera.

Gustavo Loza recordó que él trabajó con ella en 2010 en "Los héroes del Norte" y luego en 2016 en "Qué culpa tiene el niño".

El director en su defensa también reveló que tuvo una relación romántica con la actriz, pero que nunca se produjo una situación violenta entre ambos.

RELACIÓN CONSENTIDA Y PRIVADA

"Yo llegué a tener una relación sentimental con Karla Souza. No lo he comentado porque la vida privada es privada. Pero que yo haya tenido una relación con ella que no se hizo pública no me hace un violador", afirmó Loza.

El director también dijo que se sentía obligado a "estar preparado para cualquier cosa" tras el comunicado de Televisa y consideró que ellos tenían una crisis de credibilidad que él no.

"Esto es un linchamiento mediático tremendo por parte de Televisa. Cómo es posible que señalen a una persona sin que la afectada me haya señalado. Como te dije, quien tiene crisis de credibilidad es Televisa, no yo. Allí está la gente que me conoce. Yo me voy a defender. No me voy a dejar", afirmó Loza.

LA VENGANZA DE TELEVISA

Finalmente, Gustavo Loza consideró que Televisa lo vinculaba a él en la denuncia de Karla Souza como una represalia por su negativa a venderles su empresa productora y por haber preferido trabajar con la cadena Fox que con ellos.

" Entiendo la situación de Televisa. Se está desmoronando. Yo entregué más de 9 años de proyectos. No tuve nunca problemas con ellos, pero hay algo que me parece relevante. Ellos hace tres o cuatro años me quisieron comprar mi empresa, yo me negué y tal vez eso no les gustó. Luego me quisieron asociar comprándome el 51% de mi empresa, lo que es lo mismo que comprar, pero nunca llegamos a nada. Esto me costó dos años de veto con Televisa. Me cancelaron tres proyectos en puerta. Hasta que finalmente volvieron a hablar conmigo. En las últimas fechas me negué a hacer una serie con ellos porque no convenía a mis intereses y ahora estoy con una compañía como Fox y no sé si esto haya detonado esto", afirmó el cineasta.

Gustavo Loza dijo entender la presión que debe enfrentar Karla Souza al haber sido víctima de abuso, pero pidió que salga a deslindarlo del caso.

"Yo espero que salga Karla. Entiendo su situación. Ella está en su derecho de hablar, pero tiene que dar nombre y apellido", sentenció.