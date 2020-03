Días atrás, Christian Domínguez señaló que Isabel Acevedo no lo “superaba” y que lo hizo escoger entre su hijo o ella, motivo por el que habría acabado la relación. La chica reality negó rotundamente las declaraciones del cantante de cumbia.

“Estoy harta de ese tema porque no me suma ¡Ya fue! Jamás me pondría en comparación con una criatura que no tiene nada que ver en esta situación”, comentó la bailarina en el programa “En boca de todos”.

Sin embargo, Karla Tarazona salió en defensa del padre de su hijo y dijo creer en la versión que dio. Además, tuvo fuertes calificativos hacia Isabel Acevedo.

“Siempre lo supe. Mi intuición de madre me lo decía. Porque si ella, que se sentó en mi mesa, compartió con mi familia y se fue con él cuando mi hijo tenía solo dos meses de nacido ¿crees que iba a sentir cariño por Valentino?”, cuestionó la exconductora de “Válgame”.

“Hay que ser caradura para negarlo. Mi pregunta es, ¿cómo a una mujer así pretenden lavarle la cara y presentarla en un programa de jóvenes?”, agregó en referencia a “Esto es guerra”, reality de competencia al que Isabel Acevedo se ha incorporado en la temporada 2020.

En otro momento, la exconductora de televisión confesó sentirse triste por la salida del aire de “Válgame”. “Sí, claro (estoy triste), porque éramos un grupo unido, pero las cosas pasan por algo”, señaló.