Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez y revela detalles de sus acuerdos matrimoniales. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez y revela detalles de sus acuerdos matrimoniales. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Karla Tarazona volvió a hablar de su relación con Christian Domínguez y sorprendió al revelar detalles de los acuerdos que mantienen como pareja. La conductora también se sinceró sobre sus proyectos familiares y aclaró la importancia de la confianza y las consecuencias de tomar malas decisiones.

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