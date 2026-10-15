Karla Tarazona volvió a hablar de su relación con Christian Domínguez y sorprendió al revelar detalles de los acuerdos que mantienen como pareja. La conductora también se sinceró sobre sus proyectos familiares y aclaró la importancia de la confianza y las consecuencias de tomar malas decisiones.

Durante una entrevista con las cámaras de “Amor y Fuego”, Karla Tarazona aseguró que atraviesa un buen momento personal, pese a los constantes comentarios sobre su matrimonio. “Estoy feliz viviendo mi vida, los que se complican son los otros, yo no”, expresó.

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Tarazona también se refirió a las críticas de Rebeca Escribens contra Domínguez, a quien calificó de “adefecio”. Aunque reconoció que los comentarios le incomodaron, sostuvo que su esposo debe responder por sí mismo. “Él ya está bien grande para defenderse”, manifestó.

Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez y revela detalles de sus acuerdos matrimoniales. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Respecto a sus planes familiares, la conductora explicó que tener otro hijo no representa una prioridad actualmente. Sin embargo, tampoco descartó esa posibilidad. “Tener un hijo es una gran responsabilidad, pero tampoco es que me roba el sueño, no es una prioridad en estos momentos”, señaló.

Asimismo, reveló que ambos establecieron acuerdos antes de continuar con su relación. “Hay cosas que no tienen negociación, temas puntuales que se tienen que conversar”, comentó. Incluso, sorprendió al decir que “ya todo está a mi nombre”, aunque no ofreció mayores detalles sobre los bienes involucrados.

“Yo no meto las manos al fuego ni por mis hijos”, afirmó, resaltando que confía en su pareja, pero no al punto de idealizarlo. Además, reconoció que sus experiencias anteriores le enseñaron a afrontar las relaciones con mayor cautela.

Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez y revela detalles de sus acuerdos matrimoniales. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Finalmente, la esposa de Christian Domínguez remarcó que ambos son responsables de sus decisiones y del futuro de su matrimonio. “No podemos idealizar a las personas, lamentablemente lo aprendes a cocachos”, reflexionó, antes de sentenciar: “El que toma una mala decisión será el que pierda”.