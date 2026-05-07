Karla Tarazona anunció que tomará medidas legales contra Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez, por insinuar abiertamente que la conductora de televisión habría mantenido una relación con el cantante mientras él aún era pareja de Franco.

Durante una reciente entrevista en el programa “Arriba mi gente” de Latina Televisión, Karla Tarazona fue contundente al aclarar que no va a tolerar insinuaciones que afecten su imagen y dañen su honra sin pruebas.

“Desde el día uno se ha comenzado a decir un montón de cosas que definitivamente en la instancia que tenga que ser, que es de la manera legal, se va a tener que demostrar”, aseguró Karla Tarazona.

Karla Tarazona advierte acciones legales con Pamela Franco. (Foto: Composición / @latarazona - @pamelafrancoviera)

“No le voy a permitir a nadie ni voy a romantizar el tema de que porque uno conoce a una persona con hijas tiene que aguantar y tolerar toda esta situación. No es así”, agregó la conductora de televisión, resaltando que no tolerará que dañen su imagen pública.

Cabe señalar que las declaraciones de Tarazona son una respuesta a las revelaciones de Pamela Franco en el programa de Andrea Llosa, donde dijo que su percepción sobre Karla Tarazona estuvo influenciada por lo que Christian Domínguez le contaba en privado.

En ese sentido, Pamela Franco reveló que su expareja le contaba de presuntos problemas de alcohol en la vida de Karla Tarazona. Además, la acusaba de tener comportamientos cuestionables con él. “El concepto que tengo de ella es por él. Por eso digo, qué le dirá a ella de mí también”, señaló la cantante en la entrevista.

Foto de Karla Tarazona y Christian Domínguez ahora que son pareja.

De esta manera, Karla Tarazona resaltó que cualquier afirmación sobre ella tendrá que ser demostrada por la vía judicial. “Me encantaría verla, porque cuando uno habla tiene que tener pruebas… No voy a permitir que se siga hablando sin pruebas”, enfatizó.