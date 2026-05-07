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Karla Tarazona advierte acciones legales con Pamela Franco. (Foto: Captura de video / "Arriba mi gente")
Karla Tarazona advierte acciones legales con Pamela Franco. (Foto: Captura de video / "Arriba mi gente")
Por Redacción EC

Karla Tarazona anunció que tomará medidas legales contra Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez, por insinuar abiertamente que la conductora de televisión habría mantenido una relación con el cantante mientras él aún era pareja de Franco.

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