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Karla Tarazona responde a la ‘maldición de los tres años’ y reafirma su compromiso con Christian Domínguez. (Foto: Instagram/@chrisdominguezof)
Karla Tarazona responde a la ‘maldición de los tres años’ y reafirma su compromiso con Christian Domínguez. (Foto: Instagram/@chrisdominguezof)
Por Redacción EC

Karla Tarazona volvió a pronunciarse sobre su relación con Christian Domínguez y aseguró que confía plenamente en el cantante, pese a los antecedentes de infidelidad que marcaron su historial sentimental y mediático. La conductora sostuvo que ambos atraviesan una etapa distinta, caracterizada por la madurez, la sinceridad y el compromiso mutuo.

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