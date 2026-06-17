Karla Tarazona volvió a pronunciarse sobre su relación con Christian Domínguez y aseguró que confía plenamente en el cantante, pese a los antecedentes de infidelidad que marcaron su historial sentimental y mediático. La conductora sostuvo que ambos atraviesan una etapa distinta, caracterizada por la madurez, la sinceridad y el compromiso mutuo.

Durante una entrevista con Latina, la presentadora fue consultada sobre la denominada “maldición de los tres años”, una referencia recurrente en torno al líder de Gran Orquesta Internacional debido a que varias de sus relaciones terminaron en medio de escándalos de infidelidad tras periodos similares de tiempo.

Karla Tarazona habla sobre su relación con Christian Domínguez. (Foto: Instagram/@chrisdominguezof)

Lejos de mostrarse preocupada, Tarazona afirmó que la confianza que hoy existe entre ambos es el resultado de un proceso constante de fortalecimiento de la relación.

“Llegar al nivel en el que estamos ahora y se sigue trabajando constantemente. Aunque ustedes no lo crean, porque me lo han preguntado muchísimas veces, tengo confianza en él, confianza en las cosas que hace. Como lo vuelvo a repetir, en esta etapa de la vida, quien cometa el error va a ser el que más va a perder. Tener una familia bonita no aparece todos los días”, declaró.

La conductora remarcó que la reconciliación con Domínguez se basa en una dinámica distinta a la que mantuvieron en el pasado y que ambos son conscientes de la importancia de preservar la estabilidad familiar que han logrado construir.

Karla Tarazona lanza advertencia en tono de broma a Christian Domínguez sobre una posible infidelidad. (Foto: Instagram/@chrisdominguezof)

Asimismo, respondió con ironía a quienes cuestionan la confianza que deposita en el artista y reveló una conversación que mantuvieron sobre una eventual falta de lealtad.

“ En algún momento se lo dije: si vas a portarte mal, avísame, porque a mí también me gusta portarme mal y vamos a la par. No es una relación abierta o una relación cerrada, avísame porque yo también puedo hacer lo que tú haces”, comentó entre risas.

Las declaraciones de Tarazona llegan en medio del renovado interés mediático por su relación con Christian Domínguez, una de las parejas más comentadas de la farándula local.