Escuchar
(2 min)
Karla Tarazona decidió congelar sus óvulos para empezar su planificación familiar con Christian Domínguez. (Foto: Captura de video)

Karla Tarazona decidió congelar sus óvulos para empezar su planificación familiar con Christian Domínguez. (Foto: Captura de video)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Karla Tarazona decidió congelar sus óvulos para empezar su planificación familiar con Christian Domínguez. (Foto: Captura de video)
Karla Tarazona decidió congelar sus óvulos para empezar su planificación familiar con Christian Domínguez. (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Karla Tarazona sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer en un video haciendo una ecografía en un consultorio médico. Ahora, se reveló que la conductora de “Préndete” congeló sus óvulos para así dar un nuevo paso en su planificación familiar junto a Christian Domínguez.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona congeló sus óvulos: “Son planificaciones hacia el futuro”
Farándula

Karla Tarazona congeló sus óvulos: “Son planificaciones hacia el futuro”

Xiomy Kanashiro presume su buena relación con la madre de Farfán: “Sabe lo mucho que la quiero”
Farándula

Xiomy Kanashiro presume su buena relación con la madre de Farfán: “Sabe lo mucho que la quiero”

“Esto es guerra”: ¿Cómo le fue en el rating durante los primeros de su nueva temporada?
Farándula

“Esto es guerra”: ¿Cómo le fue en el rating durante los primeros de su nueva temporada?

Melissa Klug tendrá que pagar millonaria suma a Jefferson Farfán, según “Amor y Fuego”
Farándula

Melissa Klug tendrá que pagar millonaria suma a Jefferson Farfán, según “Amor y Fuego”