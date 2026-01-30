Karla Tarazona congeló sus óvulos: “Son planificaciones hacia el futuro”

Karla Tarazona sorprendió a sus seguidores en redes sociales al aparecer en un video haciendo una ecografía en un consultorio médico. Ahora, se reveló que la conductora de “Préndete” congeló sus óvulos para así dar un nuevo paso en su planificación familiar junto a Christian Domínguez.

A través de las redes sociales, el doctor a cargo del tratamiento de Karla Tarazona compartió un video que muestra a la conductora de televisión y al cantante Christian Domínguez en plena consulta.

“Karla Tarazona congela sus óvulos. Se acabó el misterio. Karla y Christian toma el control de su futuro y decide preservar su maternidad de la mano del Dr. Luis Noriega Hoces. Una decisión de vida que requiere la máxima calidad y confianza. El comienzo de un gran sueño”, señala la publicación en redes sociales.

Al respecto, Tarazona ofreció una breve entrevista al diario Trome, donde aclaró que no se encuentra embarazada; sin embargo, ya empezó a planificar su vida familiar al lado del cantante.

“Son planificaciones hacia el futuro, queremos que todo sea perfecto y que todo se dé con tranquilidad. Por eso es que estamos en las manos del doctor, porque deseamos que el proceso sea demasiado lindo”, explicó.

Karla Tarazona decidió congelar sus óvulos para empezar su planificación familiar con Christian Domínguez. (Foto: Captura de video)

Al ser consultada por si le gustaría quedar embarazada este año, Karla Tarazona respondió: “Eso es algo que vamos a decidir juntos como pareja y que comentaremos más adelante”.