Karla Tarazona demandó a un Tiktoker conocido como ‘Pablancho’ por el presunto delito de maltrato psicológico. Y es que el influencer se burló de la conductora de televisión, el pasado 25 de abril, durante la emisión en vivo de ‘Préndete’.

“Karla, mejor deberías de trabajar en lugar de estar pidiéndole plata a tu exmarido para cuidar a tus hijos”, dijo el Tiktoker en referencia a la batalla legal con Leonard León, los cuales quedaron registrados en señal abierta.

Luego de tres meses, el joven dio a conocer en sus redes sociales que le habría llegado una denuncia por parte de la modelo, quien indica que sufrió maltrato psicológico.

“Me ha llegado una denuncia desde la Corte Superior de Justicia de Lima, donde ella me adjudica el haberle maltratado psicológicamente por el simple hecho de haberle dicho ‘por qué no te dedicas a trabajar, en vez de pedirle plata a tu marido’”, comentó ‘Pablancho’.

Además el influencer indicó que Karla le interpuso una orden de alejamiento y exige que el joven no la mencione en redes sociales.

“Se ha puesto una medida de protección y no puedo acercarme a menos de 300 metros de distancia (...) Me han prohibido todo tipo de estigmatización y no puedo difundir su voz ni su imagen”, agregó.

“Yo tengo derecho a dar mi opinión y a defenderme. Es sorprendente el nivel de victimización de parte de esta señora, se la ha agarrado conmigo y me está tildando de maltratador psicológico, cuando ella habla de todo el mundo en su programa televisivo y no por eso va estar denunciando”.