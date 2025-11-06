Esta tarde, Karla Tarazona, actual pareja del cumbiambero Christian Domínguez, fue interceptada por la prensa tras el careo judicial entre Domínguez y Melanie Martínez, madre de su hija mayor, como parte del proceso legal por presunta violencia psicológica.

Y es que, la presentadora de ‘Préndete’ optó por el silencio absoluto y se negó a emitir cualquier declaración ante las cámaras y micrófonos que la esperaban a las afueras de Panamericana Televisión.

Los reporteros intentaron obtener la versión de Tarazona sobre su posible rol en la denuncia de Domínguez a Melanie, pero las preguntas, como “¿Influiste en la denuncia?” y “¿Es por ti?”, quedaron sin respuesta mientras ella bajaba las escaleras.

Karla Tarazona guarda silencio tras denuncia de Christian Domínguez contra Melanie Martínez.

CONOCE MÁS: Madre de la hija mayor de Christian Domínguez respalda sus acusaciones de abandono

¿Karla Tarazona tiene que ver en los problemas de Christian Domínguez con su hija?

El encuentro entre Christian Domínguez y Melanie Martínez tuvo lugar en el Juzgado de Familia del Centro de Lima. Sin embargo, el Programa Nacional Warmi Ñan denunció al cantante por violencia psicológica, tras supuestos mensajes amenazantes contra la menor de 16 años.

Christian Domínguez

Anteriormente, el caso ya había generado controversia debido a las declaraciones de la hija de Domínguez, Camila, quien arremetió públicamente contra Karla Tarazona, acusándola como la principal razón de su distanciamiento paternal.

Sheyla Rojas, quien reside en México junto a su pareja Sir Winston, habló con Magaly Medina en su programa, mismo que celebra 28 años al aire

“El tema de Karla, no me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca. No me llevo bien con Karla, no me voy a llevar bien con Karla nunca, jamás en la vida”, dijo Camila en TikTok.