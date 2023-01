Con el ingreso de Melissa Paredes a ‘Préndete’, el programa que reemplazó a D’Mañana y que en un primer momento fue conducido por Adriana Quevedo, los rumores de una enemistad entre ella y Karla Tarazona eran fuertes, fue Rodrigo González quien se encargó de sacarlos a la luz.

Según dejó entrever el conductor de “Amor y Fuego”, Karla Tarazona habría movido sus influencias para que salga a la luz el nuevo programa que conduciría con el popular “Metiche” y Melissa Paredes, luego de enterarse de que Adriana Quevedo se iría del canal: “Parece que ya tú sabías y habías hecho tu (influencia) para acomodarte bien”.

Como sabemos, Adriana Quevedo mantuvo al aire el programa D’Mañana durante varios años, hasta que comenzaron a comentar farándula y debido a su perfil, tuvieron que traer nuevas panelistas entre ellas, llegó Karla Tarazona: “Karlita Tarazona, bájale dos revoluciones a tu ímpetu, lo que me han dicho es que a Adriana Quevedo, quien no se metía con nadie, que tenía su show, tenía su público, la tratabas mal, la ignorabas, no le hablabas”, dijo Peluchín revelando los malos tratos de la exesposa del empresario de los huevos.

Melissa Paredes regresó a la televisión con “Préndete”, programa de Panamericana TV

Tras su separación del futbolista Rodrigo Cuba, Melissa Paredes regresó a las pantallas con “Préndete”. El programa está al aire a partir del 9 de enero en el horario de las 10.30 a. m. También cuenta con la animación de Karla Tarazona y ‘Metiche’.

Fue así que la bailarina mostró su emoción de pertenecer al famoso canal 5:

“Será hermoso reencontrarnos, volvernos a ver, recuerda siempre jamás dejar la meta, por el contrario, aumenta el esfuerzo ¡Vamos con todo! 2023″, escribió en sus redes sociales, junto con un video promocional del nuevo espacio del canal 5.

La cuenta oficial en Instagram de “Préndete” no se quedó atrás y compartieron su propia publicación en su fanpage. “¡Ahora sí! Oficialmente, Melissa Paredes está en Panamericana TV”, anunciaron. “Prepárense, Karla Tarazona y ‘Metiche’, que este lunes se volverán a ver las caras”, añadieron.