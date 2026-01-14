Escuchar
(2 min)
Karla Tarazona pone en aprietos a Christian Domínguez por Magaly Medina. (Foto: Instragram/@latarazona)

Karla Tarazona pone en aprietos a Christian Domínguez por Magaly Medina. (Foto: Instragram/@latarazona)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Karla Tarazona pone en aprietos a Christian Domínguez por Magaly Medina. (Foto: Instragram/@latarazona)
Karla Tarazona pone en aprietos a Christian Domínguez por Magaly Medina. (Foto: Instragram/@latarazona)
Por Redacción EC

La advertencia de Karla Tarazona a Christian Domínguez se robó la atención en el regreso de ambos al set de Préndete. En plena transmisión en vivo, la conductora lanzó un comentario cargado de ironía que evocó uno de los episodios más polémicos en la carrera del cumbiambero y dejó en evidencia que el pasado mediático sigue pesando en la farándula local.

Karla Tarazona lanza advertencia a Domínguez: “Espero que Magaly no empiece su programa con un video tuyo”
Farándula

Karla Tarazona lanza advertencia a Domínguez: “Espero que Magaly no empiece su programa con un video tuyo”

Líder de Barrio Fino tras agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “No puedo meterme”
Farándula

Líder de Barrio Fino tras agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón: “No puedo meterme”

Ministerio de la Mujer emprende acciones por ataque de Bryan Torres a Samahara Lobatón
Farándula

Ministerio de la Mujer emprende acciones por ataque de Bryan Torres a Samahara Lobatón

“Ella necesita ayuda”: Padre de Samahara Lobatón se pronuncia tras agresión de Bryan Torres
Farándula

“Ella necesita ayuda”: Padre de Samahara Lobatón se pronuncia tras agresión de Bryan Torres