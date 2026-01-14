Karla Tarazona lanza advertencia a Domínguez: “Espero que Magaly no empiece su programa con un video tuyo”

La advertencia de Karla Tarazona a Christian Domínguez se robó la atención en el regreso de ambos al set de Préndete. En plena transmisión en vivo, la conductora lanzó un comentario cargado de ironía que evocó uno de los episodios más polémicos en la carrera del cumbiambero y dejó en evidencia que el pasado mediático sigue pesando en la farándula local.

El momento se produjo cuando el panel abordaba la reciente operación estética de Magaly Medina, un tema que ha generado reacciones desde que la conductora reapareció en televisión mostrando los cambios en su rostro tras someterse a una intervención en Argentina. Con su característico estilo directo, Tarazona ironizó sobre el postoperatorio y cuestionó la exposición mediática del proceso.

En medio de la conversación, Christian Domínguez intentó defender a la conductora de Magaly TV La Firme, recordando el vínculo profesional que ambos mantuvieron en el pasado y señalando que Medina siempre ha sido frontal con su audiencia. Lejos de cerrar el intercambio, la intervención dio pie a la advertencia de Tarazona.

“Tu madrina… también hizo su programa contigo; solamente espero que este año 2026 no empiece su programa con un video tuyo” , dijo la conductora, mirando directamente a Domínguez. La frase, dicha en tono de broma, hizo referencia al recordado ampay del ‘auto rana’, difundido por el programa de Magaly Medina y que marcó un antes y un después en la imagen pública del cantante.

La mención generó risas nerviosas en el set y trajo de vuelta uno de los episodios más comentados de la farándula nacional, recordando el poder de la conductora de ATV para volver a colocar a una figura pública en el centro de la polémica.

Domínguez, visiblemente incómodo, optó por no profundizar en la referencia y mantuvo el tono ligero del programa, dejando el comentario como una advertencia que, aunque envuelta en humor, no pasó desapercibida para la audiencia.