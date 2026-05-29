Karla Tarazona y Christian Domínguez se casarán por la vía civil el próximo martes 2 de junio; sin embargo, en los días previos se han animado a celebrar una “boda ancestral” dirigida por un popular brujo. En la ceremonia, la conductora radial lanzó una potente advertencia a su futuro esposo.

Durante la ceremonia simbólica, Karla Tarazona no tuvo reparos en advertir a Christian Domínguez sobre lo que podría pasar si es que él la engaña, acto que el cumbiambero ha repetido en sus anteriores relaciones.

De forma sutil, Tarazona consultó: “¿Si pasa algo maestro?, me quedo con todo". Ante esto, el brujo sonrío y dijo: “Quédate con todo”. La breve, pero contundente conversación se dio frente al líder de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez y Karla Tarazona hacen ritual con brujo antes de su boda civil.

Inmediatamente después, Karla Tarazona y Christian Domínguez continuaron con su matrimonio simbólico como previa a lo que será su boda civil el próximo martes 2 de junio.

“Lo que se ha hecho es una boda astral, contra la envidia, para que ese amor sea fuerte, duradero, eterno, para que no hablen mal. Por eso se le ha hecho una limpia y un abre caminos”, dijo el brujo que dirigió la ceremonia simbólica.

CONOCE MÁS: Karla Tarazona muestra avances de su boda con Christian Domínguez

Karla Tarazona niega embarazo

En una reciente intervención radial, Karla Tarazona puso fin a los rumores en torno a un posible embarazo y descartó este hecho. Además, se refirió a la posibilidad de tener un hijo con Christian Domínguez en el futuro.

Karla Tarazona se pronuncia y defiende la posibilidad de tener otro bebé con Christian Domínguez. (Foto: Instagram / @latarazona)

“Se dice que aparentemente estoy embarazada, pero no estoy embarazada. Yo no sé por qué ven a una mujer que subió de peso o la ven panzoncita y la embarazan”, precisó la exconductora de televisión, quien dejó abierta la posibilidad de tener un bebé con su futuro esposo.