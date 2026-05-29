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Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez lo que podría pasar si la engaña: “Me quedo con todo”. (Foto: Composición / Instagram: @latarazona - YouTube: "Magaly TV, la firme")
Karla Tarazona advierte a Christian Domínguez lo que podría pasar si la engaña: “Me quedo con todo”. (Foto: Composición / Instagram: @latarazona - YouTube: "Magaly TV, la firme")
Por Redacción EC

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casarán por la vía civil el próximo martes 2 de junio; sin embargo, en los días previos se han animado a celebrar una “boda ancestral” dirigida por un popular brujo. En la ceremonia, la conductora radial lanzó una potente advertencia a su futuro esposo.

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