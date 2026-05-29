Karla Tarazona y Christian Domínguez se casarán por la vía civil el próximo martes 2 de junio; sin embargo, en los días previos se han animado a celebrar una “boda ancestral” dirigida por un popular brujo. En la ceremonia, la conductora radial lanzó una potente advertencia a su futuro esposo.
Karla Tarazona y Christian Domínguez se casarán por la vía civil el próximo martes 2 de junio; sin embargo, en los días previos se han animado a celebrar una “boda ancestral” dirigida por un popular brujo. En la ceremonia, la conductora radial lanzó una potente advertencia a su futuro esposo.
De forma sutil, Tarazona consultó: “¿Si pasa algo maestro?, me quedo con todo". Ante esto, el brujo sonrío y dijo: “Quédate con todo”. La breve, pero contundente conversación se dio frente al líder de la Gran Orquesta Internacional.
Inmediatamente después, Karla Tarazona y Christian Domínguez continuaron con su matrimonio simbólico como previa a lo que será su boda civil el próximo martes 2 de junio.
“Lo que se ha hecho es una boda astral, contra la envidia, para que ese amor sea fuerte, duradero, eterno, para que no hablen mal. Por eso se le ha hecho una limpia y un abre caminos”, dijo el brujo que dirigió la ceremonia simbólica.
En una reciente intervención radial, Karla Tarazona puso fin a los rumores en torno a un posible embarazo y descartó este hecho. Además, se refirió a la posibilidad de tener un hijo con Christian Domínguez en el futuro.
“Se dice que aparentemente estoy embarazada, pero no estoy embarazada. Yo no sé por qué ven a una mujer que subió de peso o la ven panzoncita y la embarazan”, precisó la exconductora de televisión, quien dejó abierta la posibilidad de tener un bebé con su futuro esposo.
El video recoge las explosivas declaraciones sobre el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, así como la respuesta del cantante ante las críticas y comentarios sobre su relación y divorcio.