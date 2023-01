Melissa Paredes se unió a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio para estrenar el programa de Panamericana TV, ‘Préndete’; sin embargo, al parecer, no todo estaría bien entre los conductores. Pues, la expareja de Christian Domínguez tuvo varios gestos que mostraron su incomodidad con la presencia de la actriz.

La nueva integrante de canal 5 tuvo una bienvenida peculiar, ya que Karla Tarazona y el popular ‘Metiche’ le advirtieron que ellos no le “pasarán la franela” y la criticarán cuando tengan que hacerlo.

“Así como usted se sentaba a tomar el té a hablar de las cosas que pasan en la farándula, acá también lo hemos hecho, y lo hemos hecho frente a una cámara asumiendo la responsabilidad de lo que ha salido de nuestras bocas”, sostuvo Tarazona.

Esta advertencia, un poco intimidó a Melissa Paredes, quien se quedó en shock, pero supo salir de este momento al responder a Karla.

“Con tal que no nos saquemos las extensiones, todo OK”, acotó la ex compañera de Ethel Pozo.

MIRA EL VIDEO TROME | Melissa Paredes se quedó fría por Karla Tarazona

Pero no solo se escuchó esto, pues Tarazona aprovechó sus palabras para mandarle tremendo misil, dejando boca abierta a la ex reina de belleza.

“Lo único que te puedo decir es que aquí se comparte todo, menos los maridos”, sentenció la exesposa de Rafael Fernández.

Karla Tarazona confesó que no le cae bien el ‘Activador’ y Melissa Paredes salió en su defensa

Al inicio del programa, Karla Tarazona y Kurt señalaron que no tendrían compasión cuando tengan que criticar a su compañera Melissa Paredes y no tardaron en hacer las primeras confesiones.

Pues, Tarazona no tuvo ningún inconveniente en decirle a Melissa Paredes que no le cae bien el ‘Activador’.

“Lo que sí te voy a dejar en claro, es que tu enamorado no me cae”, expresó.

“A mí también no me cae Anthony Aranda, el ‘Gato Activador’, no vayan a decir que porque estás acá, nos cae bien”, agregó ‘Metiche’.

Sin embargo, nunca creyeron que Melissa Paredes les diera una contundente respuesta: “¿Por qué lo meten acá a él? A mí y a él la verdad poco nos importa si les cae bien o no”.